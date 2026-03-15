Óscar 2026: todos los ganadores de la edición 98 de los premios de la Academia

Lo mejor del mundo cinematográfico se celebró este 15 de marzo en la edición 98 de los Premios de la Academia de Hollywood, donde personalidades como Paul Thomas Anderson, Jessie Buckley y Sean Penn destacaron.

Los premios Óscar 2026 estuvieron llenos de sorpresas, derivadas de participaciones únicas, como las de Anna Wintour y Anne Hathaway, quienes estuvieron a cargo de presentar categorías como Mejor diseño de vestuario y Mejor maquillaje y peinado, donde ambas hicieron un guiño a la película El diablo viste a la moda.

Interpretaciones como Golden, de la película KPop Demon Hunters, o participaciones como la de Barbra Streisand, quien rindió un emotivo homenaje a Robert Redford, volvieron esta noche única.

Asimismo, el público siguió la ceremonia en medio de una alerta de ataque en California. El FBI de Estados Unidos habría recibido una alerta sobre un posible ataque, lo que llevó a reforzar la seguridad en el Teatro Dolby y a aumentar la presencia de autoridades en el área.

La noche estuvo llena de sorpresas, con categorías como Mejor película, Mejor canción, Mejor dirección, Mejor actriz protagonista y Mejor actor protagonista, que sorprendieron al público.

Así quedó conformada la lista de ganadores de los Premios Óscar en su edición 98:

Mejor película: Una batalla tras otra (One Battle After Another)

Una batalla tras otra (One Battle After Another) Mejor película internacional: Sentimental Value

Sentimental Value Mejor actriz protagonista: Jessie Buckley (Hamnet)

Jessie Buckley (Hamnet) Mejor actriz de reparto: Amy Madigan (Weapons)

Amy Madigan (Weapons) Mejor actor protagonista: Michael B. Jordan (Sinners)

Michael B. Jordan (Sinners) Mejor actor de reparto: Sean Penn (One Battle After Another)

Sean Penn (One Battle After Another) Mejor película animada: KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters Mejor dirección: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) Mejor canción original: Golden (KPop Demon Hunters)

Golden (KPop Demon Hunters) Mejor fotografía: Autumn Durald Arkapaw (Sinners)

Autumn Durald Arkapaw (Sinners) Mejor montaje: Una batalla tras otra (One Battle After Another)

Una batalla tras otra (One Battle After Another) Mejor banda sonora original: Ludwig Göransson (Sinners)

Ludwig Göransson (Sinners) Mejor sonido: Fórmula 1

Fórmula 1 Mejor largometraje documental: Señor Nadie contra Putin (Mr. Nobody Against Putin)

Señor Nadie contra Putin (Mr. Nobody Against Putin) Mejor cortometraje documental: Todas las habitaciones vacías (All the Empty Rooms)

Todas las habitaciones vacías (All the Empty Rooms) Mejores efectos visuales: Avatar: Fire and Ash

Avatar: Fire and Ash Mejor diseño de producción: Frankenstein

Frankenstein Mejor guion original: Ryan Coogler (Sinners)

Ryan Coogler (Sinners) Mejor guion adaptado: Una batalla tras otra (One Battle After Another)

Una batalla tras otra (One Battle After Another) Mejor cortometraje de acción real: The Singers y Two People Exchanging Saliva (empate)

The Singers y Two People Exchanging Saliva (empate) Mejor reparto (casting): Una batalla tras otra (One Battle After Another)

Una batalla tras otra (One Battle After Another) Mejor maquillaje y peinado: Frankenstein

Frankenstein Mejor diseño de vestuario: Frankenstein

Frankenstein Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls (La niña que lloraba perlas)