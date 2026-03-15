¿Cuántos empates han ocurrido en los Premios Óscar? El de 2026 se suma a la lista

La 98.ª edición de los Premios Óscar, los galardones más importantes del cine, fue conducida por el comediante Conan O'Brien por segundo año consecutivo y reunió a numerosas estrellas de la industria. La ceremonia transcurrió con momentos emotivos y sorpresas.

Entre las categorías de cortometrajes en live action de los Premios Óscar 2026 hubo una sorpresa. The Singers y Two People Exchanging Saliva fueron las ganadoras y ambas recibieron el máximo galardón de la categoría.

The Singers es la película dirigida por Sam Davis, se inspiró en el cuento homónimo de Iván Turguénev, incluido en el libro de análisis literario de George Saunders, A Swim in a Pond in the Rain.

En la historia, un grupo de hombres rudos que se encuentran en un bar crea un vínculo inesperado cuando, durante un concurso de canto improvisado, dejan al descubierto sus emociones.

Davis decidió adaptar este relato clásico al contrastarlo con un contexto más moderno. Mientras Two People Exchanging Saliva en español, Dos personas intercambiando saliva; dirigida por Alexandre Singh y Natalie Musteata está ambientada en una París distópica, el cortometraje muestra una sátira surrealista donde besarse es un crimen capital y la violencia física funciona como moneda de cambio social, explica Vanity.

¿Cuántos empates han tenido los Premios Óscar?

El medio Milenio destacó que la Academia tiene reglas muy claras para elegir a un solo ganador por categoría; sin embargo, en este sistema también puede surgir un empate. "Desde la primera ceremonia en 1929, la premiación más importante del cine ha registrado muy pocas ocasiones en las que dos nominados reciben exactamente el mismo número de votos, lo que obliga a la Academia a entregar dos estatuillas", destacan.

Con el empate del 2026, esta premiación acumula siete casos registrados. El primero ocurrió en 1932, en la categoría de Mejor Actor. Fredric March ganó por El hombre y el monstruo, mientras que Wallace Beery fue reconocido por El campeón. Sin embargo, había un voto de diferencia, lo cual fue considerado controversial.

En 1949 ocurrió el primer empate técnico real, en la categoría de Mejor Cortometraje Documental. A Chance to Live, dirigida por James L. Shute, y So Much for So Little, un corto animado sobre salud pública, compartieron el premio.

La experiencia se repitió en 1968, cuando Barbra Streisand y Katharine Hepburn empataron en la categoría de Mejor Actriz. Funny Girl y El león en invierno fueron las películas por las que fueron reconocidas.

Para 1986, el empate se registró en Mejor Documental. Los ganadores fueron Artie Shaw: Time Is All You've Got y Down and Out in America.

En 1994, en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción, Franz Kafka's It's a Wonderful Life empató con Trevor.

El último empate antes del 2026 ocurrió en la categoría de Mejor Edición de Sonido, cuando Skyfall y La noche más oscura obtuvieron el mismo número de votos.

La 98.ª edición de los Óscar se celebra en medio de una escalada bélica en Irán, un conflicto que ha desplazado el foco hacia la geopolítica global. Se espera que algunas estrellas de Hollywood utilicen su paso por la alfombra roja para hablar de la inestabilidad provocada por esta guerra o de las crisis en Venezuela y Palestina.

Las tensiones políticas han llevado a reforzar la seguridad en torno al Teatro Dolby de Los Ángeles, tras la advertencia del FBI sobre un posible ataque con drones en California por parte de Irán. La amenaza, sin embargo, fue desmentida por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Con información de EFE.