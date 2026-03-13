Nicole Kidman protagoniza Scarpetta, la nueva serie forense de Prime Video basada en la saga de Patricia Cornwell

Nicole Kidman se mete en la piel de la patóloga forense Kay Scarpetta en Scarpetta, la nueva serie de Prime Video que se estrenó el pasado 11 de marzo en la plataforma. El personaje es la protagonista de la saga literaria homónima de Patricia Cornwell, de la que se han vendido más de 120 millones de libros desde la publicación del primero, en 1990.

Medios internacionales han destacado que esta es la apuesta más ambiciosa de la plataforma para atraer tanto a aficionados del thriller forense como a nuevos espectadores. “Con Nicole Kidman interpretando a la patóloga Kay Scarpetta y Jamie Lee Curtis en el papel de su hermana Dorothy, la producción combina talento reconocido con una narrativa que alterna dos líneas temporales y explora, junto a complejos casos criminales, los profundos vínculos familiares y el drama personal de los protagonistas”, dice Infobae.

Además de Kidman, quien intenta desenmascarar a un asesino en serie, el reparto incluye a Bobby Cannavale, como el detective Pete Marino; Simon Baker, como el perfilador del FBI Benton Wesley, y Ariana DeBose, como la sobrina de Kay.

La saga de Kay Scarpetta, creada por Patricia Cornwell en 1990 con Postmortem, transformó el género policial al incorporar la ciencia forense en la investigación criminal. Inspirada en la médica Marcella Farinelli Fierro, la serie ha vendido más de 120 millones de ejemplares. La obra tuvo varios intentos fallidos de adaptación antes de llegar a la pantalla.

La primera temporada consta de ocho episodios cargados de suspenso. Kidman, ganadora del Premio Óscar por Las horas, también participa como productora ejecutiva de la serie.

¿De qué trata postmortem?

El libro de Cornwell trata de un brutal asesino que siembra el pánico en Richmond, Virginia, al amparo de la noche. Tres mujeres han aparecido salvajemente asesinadas en sus propios dormitorios. El responsable de estos crímenes deja muy pocas pistas y actúa siempre los sábados de madrugada. De manera que cuando la doctora Kay Scarpetta, jefa del Departamento de Medicina Legal, recibe una llamada a las dos y media de la mañana, supone que algo grave ha sucedido: hay una cuarta víctima.

Scarpetta recurrirá a los últimos avances científicos para desenmascarar al predador, y tendrá que vérselas con aquellos que quieren sabotear su trabajo y arruinar su reputación.

Postmortem, fue el primer título protagonizado por la doctora forense Kay Scarpetta que publicó Patricia Cornwell. Por esta novela recibió múltiples premios literarios y con ella comenzó una de las series de novela criminal más exitosa de todos los tiempos.