“Escuchar a las víctimas es doloroso”: 14 frases de Yalitza Aparicio sobre Sepur Zarco, en Guatemala

El 8 de marzo se estrenó el episodio “Las mujeres de la tierra”, de la serie documental Peace Peace Now Now, de Lifetime, también disponible en YouTube.

Este narra la historia de las abuelas de Sepur Zarco, sobrevivientes de la guerra civil que azotó Guatemala durante 36 años, quienes escarban en sus recuerdos más profundos para resignificar lo que vivieron, mientras conversan con Aparicio.

La actriz mexicana asegura que la oportunidad de hablar con estas personas y tratar de entender las situaciones que atravesaron fue lo más valioso de participar en la serie, comentó a Forbes.

Aparicio reconoce que fue doloroso escuchar una realidad que aún está vigente. Durante el documental, que dura 45 minutos, se observa a la mexicana en paisajes guatemaltecos, conversando con las sobrevivientes y sus familias y compartiendo también su historia personal.

En 1982, el Ejército estableció un puesto avanzado en Sepur Zarco para el descanso del personal militar. En aquel momento, los líderes q’eqchi’ de la zona trataban de obtener derechos legales sobre sus tierras. El Ejército respondía con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de hombres indígenas, así como con violaciones y esclavitud de mujeres.

Hoy en día, la comunidad de Sepur Zarco se compone de unas 226 familias. La ciudad más próxima, Panzós, se encuentra a 42 km por carretera, polvorienta y solo parcialmente pavimentada.

A pocos kilómetros de Sepur Zarco se erigen las ruinas de la granja Tinajas, rodeada de campos de maíz. En mayo de 2012, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala exhumó 51 cuerpos de indígenas en este lugar, que habían sido asesinados y enterrados en fosas comunes por el Ejército guatemalteco. Las pruebas obtenidas en Tinajas supusieron uno de los puntos de inflexión en el caso Sepur Zarco, según explica el sitio de ONU Mujeres.

Dentro del documental, Aparicio hace reflexiones personales y también sobre el impacto y el valor de las mujeres de Sepur Zarco. Compartimos aquí 14 de ellas:

“Estoy orgullosa de ser una mujer indígena, aunque me apena no haber tenido derecho a aprender mis lenguas”. “Muchos creen que la única forma de no ser discriminado es volviéndose invisible”. “Jamás había visto en el cine a alguien como yo”. “Es verdad que a los que tenemos herencia indígena nos escuchan menos”. “Estas mujeres rompieron el silencio desafiando sus miedos más profundos”. “Lograron resignificar su tristeza y enojo para ser libres e inspirar a otras a denunciar”. “Escuchar a las víctimas es doloroso, pero necesario”. “Hay cosas que nunca deben olvidarse”. “Un país plural y democrático solo se construye al reconocer los errores del pasado”. “Su verdad fue relatada ante el Estado y la sociedad, devolviendo la vergüenza a sus perpetradores”. “Nunca más sin nosotras. Nunca más en silencio”. “Cuando luchamos juntas sentimos que cambiamos la historia”. “Las abuelas se han convertido en pilares de su comunidad”. “La violencia contra las mujeres es un crimen que debe ser juzgado aunque hayan pasado más de 30 años”.

¿Cómo llegó Yalitza Aparicio al cine?

Yalitza Aparicio era maestra de preescolar y actualmente es actriz, incluso nominada al Óscar por su participación en Roma.

Ella es originaria de una zona rural de Tlaxiaco, Oaxaca, México. Acababa de graduarse cuando surgió la oportunidad de actuar en Roma (2018). Como tenía entre seis y ocho meses para esperar los resultados de su examen, optó por aceptar el papel de Cleo. En ese momento desconocía la influencia de su compatriota mexicano Alfonso Cuarón en la industria cinematográfica.

Sin ninguna experiencia en actuación, Yalitza consiguió el papel entre otras 110 actrices potenciales que habían estado audicionando durante un año para el director Cuarón.

Desde entonces, ha sido imagen de distintas firmas de diseñador y portavoz de varias campañas con trasfondo social. Su esperado regreso al cine ocurrió con Presencias (2022), película dirigida por Luis Mandoki.