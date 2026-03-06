Sean Penn lidera las predicciones al Óscar como Mejor Actor de Reparto por Una batalla tras otra

Con un personaje que ha sido comparado con el comandante que lideró la ofensiva migratoria impulsada por Donald Trump, el actor Sean Penn se ha posicionado como uno de los favoritos para obtener el premio de la Academia de Hollywood en la categoría de Mejor Actor de Reparto.

Gracias a su papel de villano en Una batalla tras otra, donde personifica al coronel Steven J. Lockjaw, Sean Penn se perfila como el próximo ganador del Óscar. Así lo señala el sitio especializado en pronósticos Gold Derby, que lo posiciona hasta la fecha a la cabeza de las predicciones.

Para el portal, esta categoría ha sido un caos, ya que, de todas las categorías, la de Mejor Actor de Reparto ha sido la más incierta en esta temporada de premios. Gold Derby destaca que Penn parece ser el favorito para ganar el Óscar.

En la categoría compite con su compañero de reparto Benicio del Toro por One Battle After Another, así como con los actores Jacob Elordi (Frankenstein), Delroy Lindo (Sinners) y Stellan Skarsgård (Sentimental Value). Sean Penn se ha posicionado como favorito en la predicción del portal.

Las probabilidades actuales de Gold Derby para la categoría de Mejor Actor de Reparto en los Premios de la Academia de Hollywood ponen a Sean Penn a la cabeza, con 60%, seguido por Stellan Skarsgård, con 27%.

El portal destaca que al principio de esta temporada de premios “Elordi se impuso en los Critics Choice, Skarsgård en los Globos de Oro, Penn en los BAFTA, Del Toro en los National Board of Review y Lindo en los Movies for Grownups Awards”, lo que ha hecho de esta categoría una de las más inciertas.

En los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA), el actor Sean Penn se alzó con el galardón en esta categoría, lo que ha reforzado su posición como favorito al Óscar, ya que medios internacionales destacan que estos premios suelen coincidir con los elegidos por la Academia.

Predicciones para el ganador del Premio a la Academia de Hollywood, en la categoría Mejor actor de reparto. (Imagen: Captura de Gold Derby)

Personaje de Sean Penn y su parecido con comandante migratorio

Dentro del espectáculo, usuarios han relacionado al personaje de Steven J. Lockjaw, interpretado por Sean Penn, con Greg Bovino, jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) en California, quien asumió el liderazgo nacional de las agresivas redadas migratorias ordenadas por la Casa Blanca, destaca EFE.

Las imágenes de la actuación de Penn caracterizado como Lockjaw y de Bovino han inundado las redes sociales, con mensajes que destacan las grandes semejanzas entre el personaje de ficción y el de la vida real.

Las similitudes

El principal parecido entre el personaje de Penn y Bovino es su trabajo: ambos están encargados de lidiar con operativos de inmigración en la frontera de California con México y, de la noche a la mañana, se convierten en figuras públicas por sus supuestos éxitos.

En la película, Lockjaw no se mide en las tácticas utilizadas para lograr su objetivo. Otra semejanza destacada con Bovino —quien ha sido acusado de permitir el uso de fuerza excesiva en operativos migratorios, especialmente en Mineápolis, que se saldaron con la muerte de dos estadounidenses— es el manejo de estas operaciones.

Con el tiempo, las similitudes entre Lockjaw y Bovino han aumentado. Aunque el personaje de la vida real no termina muerto como el de la ficción, el jefe de CBP fue retirado en enero pasado de los operativos y regresado a la frontera, tras una lluvia de críticas por la agresividad de las acciones migratorias.

Además, Bovino estuvo involucrado en temas relacionados con discriminación racial, al igual que el personaje de Penn. Ambos también fueron vinculados con símbolos confederados, según un informe de The American Prospect.

Inspirados en el séptimo arte

Las afinidades no solo se darían entre el personaje del filme y el de la vida real. Bovino y Penn parecen tener un amor en común por el séptimo arte. El jefe de CBP confesó en un pódcast que optó por trabajar con las autoridades migratorias tras ver la película The Border, con Jack Nicholson.

“Pensé en ponerme un poco del otro lado y volver a ver la película desde el otro lado”, explicó Bovino en una conversación con otro colega de CBP.

Por su parte, Penn —quien ya ha ganado dos Óscar como mejor actor por Mystic River (2003) y Milk (2008)— dijo en una entrevista a Vanity Fair que le bastó con leer unas “pocas páginas” del guion de la película, que se gestó durante casi 15 años, para aceptar interpretar a Lockjaw.

“Recuerdo las palabras ‘él va allí’ dando vueltas en mi cabeza, porque no tenía ni idea de cuál sería el tema, qué abordaría o qué reflejaría sobre nuestras vidas actuales”, explicó el actor californiano a la revista.