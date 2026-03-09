Yalitza Aparicio narra la historia de las abuelas de Sepur Zarco en Guatemala

Yalitza Aparicio ha sorprendido en el capítulo “Las mujeres de la tierra”, de la serie documental Peace Peace Now Now de Lifetime. La actriz de la película ganadora del Premio Óscar, Roma, cuenta una de las historias más difíciles de Guatemala: la de las abuelas de Sepur Zarco, en Izabal, mujeres indígenas que sobrevivieron a uno de los episodios más dolorosos de la guerra civil guatemalteca, un conflicto que durante más de tres décadas dejó miles de víctimas.

Cada episodio se desarrolla en un país distinto: Chile, Colombia, Guatemala y México, y se adentra en historias atravesadas por la búsqueda de justicia, la defensa de los derechos humanos y la organización colectiva frente a contextos de violencia y desigualdad.

La producción cuenta con la conducción de Daniela Vega, Yalitza Aparicio, Shirley Manson y Ester Expósito. El estreno fue el domingo 8 de marzo, una fecha simbólica: el Día Internacional de la Mujer.

Lifetime presentó la miniserie documental con testimonios de mujeres que sobrevivieron a conflictos armados y situaciones de violencia estructural en Latinoamérica. La producción utiliza un formato narrativo en el que figuras del cine y la música introducen relatos de resistencia y procesos de búsqueda de justicia en la región.

La serie permanecerá en los catálogos on demand hasta el 30 de abril. La producción también está disponible en el canal oficial de YouTube de History.

El mensaje de Yalitza Aparicio

Como se observa en el capítulo, las imágenes y los mensajes son inspiradores, pero también se adentran en espacios crueles de la historia, como reconoce la propia actriz.

"Estoy orgullosa de ser una mujer indígena, aunque me apena no haber tenido derecho a aprender mis lenguas. Mis padres creyeron que era la mejor manera de protegerme de la discriminación. No los culpo. Muchos creen que la única forma de no ser discriminado es volviéndose invisible. Así nos lo han hecho creer", empieza el mensaje.

En su mensaje también destaca que nunca pasó por su cabeza ser actriz. "Hoy estoy en el país hermano de Guatemala para conocer a las abuelas de Sepur Zarco, un grupo de mujeres q’eqchi’es que han inspirado al mundo por su coraje. Durante 36 años Guatemala fue asolada por la guerra civil. En ese periodo, miles de mujeres indígenas sufrieron esclavitud y violaciones sistemáticas a manos de militares", dice.

"Hoy quiero comprender su proceso de resiliencia, su búsqueda de justicia y reparación por medio de la verdad", expresó. La actriz describe que, a través de este proyecto, quiere saber cómo sobrevivieron a la estigmatización de su propio pueblo y reunieron toda la fuerza para devolver la vergüenza a los verdaderos culpables.

"Estas mujeres, a las que hoy se conoce respetuosamente como abuelas, sientan un precedente histórico para los casos de abuso y violencia de género. Esta es la historia de un grupo de mujeres que rompieron el silencio, desafiando sus miedos más profundos. Lograron resignificar su tristeza y enojo para ser libres e inspirar a otras a denunciar", expresa.

Según datos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, más del 90% de las masacres fueron cometidas por el Ejército de Guatemala y los grupos paramilitares progubernamentales. "Los episodios de violencia fueron especialmente duros contra la población femenina, cuyos integrantes, además de ser asesinadas, debieron soportar todo tipo de abusos sexuales, esclavitud doméstica, violencia física y psicológica", reconoce.

El documental describe además cómo, en el 2011, las abuelas llevaron su caso ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, con el apoyo de varias organizaciones locales defensoras de los derechos de las mujeres. El proceso judicial se basó en la violación de 14 mujeres, aunque el tribunal únicamente pudo acreditar 11 de ellas.

Tres años después, en el 2014, se ordenó la captura de los exoficiales acusados: Francisco Reyes y Heriberto Valdés. Se sabe que las pruebas obtenidas en Tinajas supusieron uno de los puntos de inflexión en el caso.

Desde el 2011 hasta el 2016, las mujeres sobrevivientes lucharon para obtener justicia en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Este caso sin precedentes concluyó con la condena de dos exmilitares por delitos de lesa humanidad y la concesión de 18 medidas de reparación para las sobrevivientes y su comunidad.