¿A qué hora son los premios Óscar 2026? Así podrá seguir la gala y la alfombra roja

La ceremonia y fiesta del cine se celebrará el 15 de marzo en el teatro Dolby, de Los Ángeles. Sinners, del cineasta Ryan Coogler se convieste en la película con más nominaciones en la historia de los Premios Óscar, alcanzando un récord de 16 candidaturas.

La cinta de vampiros superó las 14 nominaciones que ostentaban hasta ahora tres clásicos del cine: All About Eve (1950), Titanic (1997) y La La Land (2016).

Por debajo de Sinners figura One Battle after Another, de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones, seguida de Marty Supreme, Frankenstein y Sentimental Value, que obtuvieron nueve candidaturas cada una.

Protagonizada por Michael B. Jordan y escrita y dirigida por Coogler (Black Panther), la película se ambienta en el Misisipi de 1930 y narra la historia de los hermanos gemelos Smoke y Stack —ambos interpretados por Jordan—, quienes regresan a su ciudad natal para empezar de cero, solo para descubrir que un mal ancestral los acecha.

Sinners ha sido aclamada por su mirada crítica hacia la música como espacio de creación y resistencia, pero también de explotación y apropiación cultural, al cuestionar quién se beneficia de los géneros musicales nacidos en comunidades marginadas.

Es la primera vez en 25 años, la Academia (AMPAS) introdujo una nueva categoría en los Óscar del 2026: estará dedicada a reconocer el éxito en la dirección de casting.

¿En qué horario será la Alfombra roja y premiación de los premios Óscar?

La gala estará conducida por Conan O’Brien. Nicole Kidman, Pedro Pascal, Channing Tatum y Ewan McGregor se han sumado como presentadores de la 98ª edición de los Óscar.



El anuncio también incluye a los nominados de esta edición Rose Byrne ('If I Had Legs I'd Kick You'), Delroy Lindo ('Sinners') y Wagner Moura ('O Agente Secreto'), además de Sigourney Weaver, Bill Pullman y Lewis Pullman.



La última tanda de presentadores anunciados incluía a estrellas como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal, así como Priyanka Chopra Jonas y Gwyneth Paltrow.

Además, la ceremonia contará con la presencia de Javier Bardem, Adrien Brody, Demi Moore, Zoe Saldaña, entre otros.