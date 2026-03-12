Premios Óscar 2026: la alfombra roja ya está lista para la gala del cine en Hollywood

El próximo domingo 15 de marzo se celebrará la 98 edición de los Premios Óscar para premiar lo mejor de la industria cinematográfica. El evento tendrá lugar en el Teatro Dolby, en Los Ángeles, donde ya fue desplegada la alfombra roja.

El famoso tapiz que cubrirá durante unos días parte del Paseo de la Fama fue colocado el miércoles 11 de marzo en un rito especial que marca la cuenta regresiva para el “gran día”. La alfombra fue colocada por operarios, ayudados por el comediante estadounidense Conan O’Brien, quien por segundo año consecutivo presentará la gala.

“Es un gran año para las películas, para el cine, y estoy realmente contento de estar aquí”, dijo O’Brien, quien se dirigió a los medios de comunicación mientras los operarios seguían trabajando en la colocación de la alfombra.

La pieza mide unos 270 metros de largo y cerca de 10 metros de ancho en su tramo principal, según publicaron medios internacionales. “Eso significa que la superficie visible para fotógrafos y cámaras cubre más de 5 mil metros cuadrados de tela”, publicaron algunos medios internacionales.

Además, se sabe que pesa varias toneladas y que es trasladada en dos rollos enormes que se unen de manera casi invisible, desplegándose gradualmente sobre el bulevar para cubrir temporalmente las estrellas de los famosos que adornan el Boulevard de Hollywood.

El tono rojo de este elemento icónico es conocido como Academy Red, escogido estratégicamente para que, ante la iluminación, las cámaras de alta definición y los flashes fotográficos, se vea del color deseado. Por si fuera poco, la textura está diseñada para evitar reflejos excesivos y soportar el paso de cientos de personas.

Antes de instalar la pieza en el Paseo de la Fama, se construyen plataformas, barandales, zonas de prensa y gradas para fotógrafos; se coloca una cubierta blanca que protege la alfombra y, finalmente, se desenrolla la gran pieza roja que se transforma en el escenario de las primeras imágenes de la noche y en un corredor que conduce a la gala.

Desde hace más de tres décadas, la alfombra roja de los Óscar ha sido fabricada por Steve Olive. Con su empresa Event Carpet Pros, Olive también ha suministrado alfombras a otros premios como los Globos de Oro, los Grammy y los Emmy, así como para los estrenos de películas de diversas productoras.