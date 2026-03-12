Premios Óscar 2026: cómo la política y Donald Trump marcan la alfombra roja

Además de presentar a cientos de personalidades en cada edición, la alfombra roja de reconocidos galardones también ha sido testigo de diversas manifestaciones de los artistas, quienes aprovechan los reflectores para expresar sus posturas ante la situación sociopolítica del país y del mundo.

A pocos días de celebrarse la 98 edición de los Óscar, la expectativa es mayor, pues medios internacionales afirman que el evento se realizará en un clima de fuerte tensión internacional, marcado por la escalada bélica en Irán, la creciente polarización geopolítica y las polémicas reformas migratorias impulsadas por la Casa Blanca.

“En los últimos meses, el activismo por parte de personalidades de Hollywood ha ido cobrando forma en las alfombras rojas con el pin ICE Out, con el que los artistas se han posicionado contra las deportaciones masivas del Gobierno de Donald Trump”, publicó EFE.

El medio también recordó las protestas silenciosas en los últimos años en favor de Palestina, con los pines rojos Artists4Ceasefire, que simbolizan el apoyo al cese al fuego y la entrega de ayuda humanitaria en la región.

“Los creadores de No Other Land, el palestino Basel Adra y el israelí Yuval Abraham, ganadores del Óscar a mejor documental, pidieron el año pasado, tras recoger su reconocimiento, que se trabaje en una solución conjunta para poner fin al conflicto en Palestina”.

Sin embargo, no es la primera vez que estos eventos se celebran bajo la tensión del gobierno de Donald Trump, pues en el 2017 hubo constantes alusiones al polémico veto migratorio y a la defensa de la diversidad cultural.

“Aquel año, en los Globos de Oro, Meryl Streep pronunció un discurso en favor de los inmigrantes y en contra de la violencia política ejercida por el mandatario estadounidense”, recordó el medio.

En otros gobiernos, como en el 2003, cuando George Bush estaba en el poder, también ha sucedido. En esa ocasión, el documentalista Michael Moore lanzó un incendiario "Shame on you, Mr. Bush" (Debería darle vergüenza, señor Bush), en referencia a la invasión de Irak.

“Aunque el más memorable probablemente aconteció en 1973, cuando Marlon Brando rechazó su Óscar por The Godfather (El Padrino) y delegó en la activista Sacheen Littlefeather la denuncia al maltrato sistemático de la industria hacia los nativos americanos”, destacó EFE.

Este año también se esperan algunas expresiones contra el complejo contexto político, especialmente de artistas como el español Javier Bardem y el brasileño Wagner Moura, quienes han centrado sus discursos en diferentes temas.

“Bardem alzó la voz en la edición de los Emmy para exigir sanciones contra el ‘estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro’”, dijo EFE.

Por su parte, Moura, nominado este año a mejor actor por El agente secreto, también ha centrado su discurso en la protección de los trabajadores migrantes que sostienen la economía del entretenimiento.