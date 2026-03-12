Qué se sabe de la supuesta relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé

Ester Expósito y Kylian Mbappé están en boca de todos. La actriz española y el delantero francés han protagonizado titulares en medios de comunicación tras revelarse fotografías y videos de su supuesta relación sentimental.

Tras un rumor difundido por el bloguero francés Aqababe, quien aseguró haber presenciado y captado un encuentro afectivo entre ambos famosos en un bar de París, la revista Hola reveló nuevas imágenes el lunes 9 de marzo, en las que se observa a la pareja llegar a Madrid en un jet privado, ambos con ropa cómoda y gorras.

“La actriz y el futbolista han compartido unos días inolvidables en la capital francesa, de donde es originario el deportista. Tras su escapada a la Ciudad de la Luz, Ester y Kylian ya están de vuelta en España”, publicó el medio de comunicación.

Otros medios continuaron difundiendo imágenes en las que los dos famosos juegan boliche, comparten cenas, viajes, risas y miradas cariñosas.

“Hemos podido ver a la actriz y al futbolista del Real Madrid compartiendo una animada cena en la que no dejaron de bromear y charlar de manera desenfadada”, publicó también la revista Semana, que explicó que los habrían captado durante una cena en París, antes de dirigirse al exclusivo hotel Le Royal Monceau, donde habrían entrado por separado.

Al día siguiente habrían compartido un vehículo hacia el aeropuerto, donde la actriz ya se encontraba en el interior, intentando ocultarse bajo una gorra, mientras el futbolista abordaba rápidamente.

Los primeros indicios de la relación fueron publicados por Aqababe, quien difundió que la pareja compartió en el bar Pullman, de París, el jueves 5 de marzo, donde habrían intercambiado gestos de cercanía durante toda la noche. Aunque las imágenes son de baja calidad, el bloguero y sus seguidores aseguran que se trata de Expósito y Mbappé.

“Según mi información exclusiva, Kylian Mbappé y Ester Expósito están saliendo en este momento. Estuvieron juntos el pasado 25 de febrero en Madrid y varias chicas les vieron ayer en el bar Pullman besándose toda la noche”, publicó en redes sociales.

Ambos habrían coincidido en París por sus respectivas agendas: ella por la Semana de la Moda y él por una consulta médica para tratar un esguince de rodilla.

¿Cómo se conocieron Ester Expósito y Kylian Mbappé?

La relación entre el delantero del Real Madrid y la actriz de Élite habría comenzado en redes sociales. Mbappé habría mostrado interés por ella al seguirla en sus cuentas y reaccionar a sus publicaciones. Hasta que un día, cuando estaba en el vestuario con sus compañeros de equipo, les preguntó por ella.

“Me cuentan que Kylian estaba muy interesado en la actriz… Pregunta por ella y el contacto empieza a fluir a través de los perfiles de las redes”, dijo Leticia Requejo, de Telecinco, quien agregó que ya han tenido siete u ocho citas que habrían sido planeadas por él.

Su fuente también le habría revelado que “es pronto para hablar de noviazgo o romance”, que por el momento lo están pasando bien y no tienen ninguna presión de ser novios, pero que “están fluyendo”, compartió.

Pese al revuelo que causa la publicación en medios y redes sociales, los involucrados aún no han emitido declaraciones públicas al respecto, lo que ha alimentado la expectativa entre sus seguidores.