Real Madrid sufre, pero vence al Rayo con un gol de penalti de Mbappé al minuto 90+10

El conjunto blanco volvió a mostrar deficiencias frente a un rival que se plantó con autoridad, lo complicó y estuvo cerca de llevarse el empate 1-1, lo cual habría afectado sus aspiraciones en la Liga.

Con el triunfo, el Real Madrid llegó a 54 puntos y se mantiene a uno del Barcelona (55), que el sábado superó 3-1 al Elche como visitante. En la siguiente jornada, el cuadro blanco visitará al Valencia y los azulgranas recibirán al Mallorca.

En el partido disputado este domingo 1 de febrero, el Madrid se puso en ventaja con un tanto de Vinícius Júnior, al minuto 15. Parecía que sería un encuentro tranquilo para los de Arbeloa, pero fue todo lo contrario: el Rayo Vallecano supo plantarse en el estadio Santiago Bernabéu.

El empate del Rayo llegó al minuto 49, por medio de Jorge de Frutos Sebastián, tras una débil marca del francés Tchouaméni. Después del gol, el ritmo del juego cambió y los visitantes lograron sostener el resultado.

Sin embargo, la expulsión de Pathé Ciss, al minuto 80, cambió el rumbo del encuentro. Ciss cometió una falta sobre Ceballos que dejó a su equipo con 10 jugadores. Esto permitió al Real Madrid lanzarse al ataque en busca del gol de la victoria.

Cuando el partido estaba por finalizar, una falta sobre Brahim Díaz fue sancionada como penal. Mbappé cobró desde los once metros y sentenció el juego al minuto 90+10.