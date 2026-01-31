Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona vence al Elche y presiona al Real Madrid

Barcelona cumplió con su obligación y venció 3-1 al Elche en el estadio Martínez Valero por la jornada 22 de LaLiga. Los culés dominaron el encuentro de principio a fin a pesar de desperdiciar múltiples ocasiones claras de gol.

El triunfo permite a los azulgranas mantener la presión sobre el Real Madrid en la tabla de posiciones. Barcelona suma ahora 55 puntos y espera que los merengues tropiecen este domingo en su compromiso para poder ampliar la ventaja en el liderato.

Los de Hansi Flick llegaron al partido necesitados de ganar para no perder terreno en la pelea por el título. La poca distancia con el Real Madrid, que tiene 51 puntos con un partido menos, hace que cada encuentro sea vital en esta recta final de la temporada.

Los goles del partido

Lamine Yamal abrió el marcador al minuto 6. Un pase filtrado de Dani Olmo dejó al extremo totalmente solo ante Iñaki Peña. El portero dudó en salir y Lamine lo regateó con tranquilidad para marcar a placer el 0-1.

Al minuto 29, Álvaro Rodríguez empató para el Elche. El delantero aprovechó un error defensivo del Barcelona, recibió desde atrás y cruzó el balón ante la salida de Joan García para poner el 1-1 que encendió el Martínez Valero.

Antes del descanso llegó el 1-2. Al minuto 40, Ferran Torres recibió de Lamine, inventó un pase para Frenkie de Jong, quien regateó al portero y cedió atrás para que el valenciano fusilara y estableciera la ventaja azulgrana con la que se fueron al entretiempo.

Rashford sentenció al minuto 72 tras ingresar por lesión de Raphinha. Lamine protagonizó otra internada por la banda, se metió hasta el área y sacó un pase al segundo palo. Affengruber falló en el despeje y el inglés fusiló a placer para poner el 1-3 definitivo.

Barcelona presiona al Madrid

Con esta victoria, Barcelona llega a 55 puntos y duerme líder a la espera de lo que haga el Real Madrid este lunes. Los merengues tienen 51 unidades con un partido menos y pueden recuperar el liderato si ganan su compromiso pendiente. La poca distancia entre ambos equipos mantiene LaLiga completamente abierta.