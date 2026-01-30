Real Madrid vs. Benfica: fechas y horarios confirmados para los partidos del Playoff de la Liga de Campeones

El Real Madrid conoció este viernes a su rival en los playoff de la Liga de Campeones, instancia en la que se encuentran los equipos que no lograron ubicarse entre los primeros ocho lugares de la fase de liga, posiciones que otorgaban el acceso directo a los octavos de final.

El cuadro merengue deberá disputar una repesca y sumar dos encuentros más a su calendario, enfrentándose nada menos que al Benfica de José Mourinho, equipo que fue su verdugo para dejarlo fuera del grupo de los ocho mejores en la fase regular del torneo.

En esta ronda de repesca también aparecen clubes de talla mundial como Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Newcastle United y el actual campeón, el PSG, entre otros. Estas eliminatorias serán auténticos duelos de vida o muerte.

El Real Madrid no atraviesa su mejor momento, ni en lo anímico ni en lo futbolístico. Ha tenido un enero caótico: perdió la Supercopa de España, fue eliminado de la Copa del Rey, Xabi Alonso fue destituido, el equipo quedó fuera del Top 8 en la Liga de Campeones y, aunque ya cuenta con un nuevo entrenador, Álvaro Arbeloa, este aún no ha mostrado cambios significativos durante su corta estadía al mando del conjunto merengue.

El club afrontará un febrero decisivo, obligado a competir con fuerza en las dos competiciones donde sigue con vida: La Liga —donde está a un punto del Barcelona— y la Liga de Campeones, donde disputará una serie complicada. Sin embargo, el torneo europeo es el fetiche del conjunto de Chamartín, máximo ganador con 15 títulos, y enfrente tendrá a un Benfica que marca el regreso de José Mourinho, el “Special One”, al estadio Santiago Bernabéu.

La serie entre Real Madrid y Benfica comenzará el martes 17 de febrero, cuando los portugueses reciban el partido de ida en el estadio Da Luz. El encuentro de vuelta se disputará el 25 de febrero en el Bernabéu, donde se definirá qué equipo avanza a los octavos de final del torneo más importante de Europa. El ganador se unirá al cuadro donde ya esperan Manchester City y Sporting de Lisboa, uno de los cuales podría ser su próximo rival.

Días y horarios de los encuentros entre Real Madrid y Benfica

Partido de ida: 17 de febrero

Partido de vuelta: 25 de febrero

Hora en Guatemala: 14.00 horas en ambos encuentros