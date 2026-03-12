“El secreto de las criadas”: cuándo y dónde ver la obra de teatro en Guatemala

La productora teatral Contraluz pone en escena El secreto de las criadas, una obra teatral que cuenta la historia de dos empleadas domésticas que, en ausencia de su patrona, guardan un secreto perverso que pronto será revelado.

Basada en la obra de Jean Genet, esta puesta en escena explora las relaciones de poder, la identidad y los límites entre la realidad y la ficción, y plantea cómo las jerarquías sociales, la opresión y el deseo influyen en el comportamiento humano.

Con Ari Ochoa como Clara, Carlos Osorio como Solange y Ana Solís como la señora; El secreto de las criadas se presentará los jueves 12 y 19 de marzo de 2026, a las 19.30 horas, en la Universidad Popular, Sala Manuel Galich, 10a. calle 10-32, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Las entradas tienen un valor de Q50 en preventa y Q60 los días del evento. El parqueo costará Q15 con el ticket sellado. Más información al 5425-2869.

Fecha

Jueves 12 y 19 de marzo

Hora

19.30 horas

Lugar

Universidad Popular, Sala Manuel Galich, 10a. calle 10-32, zona 1, Ciudad de Guatemala

Precio

Q50 en preventa y Q60 los días del evento

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí