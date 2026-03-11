Concierto del padre Guilherme en Guatemala: qué bandas católicas abrirán el evento

Mar Abierto y Ministerio Presencia son las dos bandas católicas que abrirán el concierto del sacerdote DJ, padre Guilherme Peixoto, quien se presentará el jueves 12 de marzo del 2026 en Explanada 5.

Ambas bandas están lideradas por músicos católicos con más de dos décadas de trayectoria en el servicio eclesial: Leonardo Ramírez, de Mar Abierto, y Luis Cifuentes, de Ministerio Presencia, quienes hace varias semanas recibieron la invitación para abrir el concierto de música electrónica del sacerdote portugués.

“⁠Desde semanas antes de la viralización del concierto del padre recibimos la invitación para la apertura del evento. Nos llenó de mucha felicidad saber que la misericordia de Dios nos vio para servirle de esta manera y estar junto a un sacerdote que, haciendo caso a las palabras de san Juan Pablo II, busca llegar a los jóvenes con nuevas formas de evangelización”, cuenta Leo Ramírez, líder y vocalista de Mar Abierto.

Esta banda nació en el 2011 con el fin de acompañar las asambleas de una comunidad de Carretera a El Salvador y luego comenzó a recibir invitaciones para evangelizar a través de la música en otras comunidades de diferentes departamentos de Guatemala e incluso fuera del país.

En estos 15 años, Mar Abierto ha lanzado seis discos (Dame paz, Intimidad, Hasta la locura, Yo te adoro, Cambio de planes y Ven), mientras continúa la misión de evangelizar a las nuevas generaciones a través de la música y la palabra de Dios. Está integrada por siete músicos de diferentes parroquias, entre ellos el exintegrante de la banda Viernes Verde, Alejandro Gillot:

Leonardo Ramírez: voz y teclado, con 29 años de ministerio

Javier Fuentes: guitarra líder

Alejandro Gillot “Guille”: batería

Fernanda Tiú: voz femenina

Estuardo Chiquín: bajo

Franky Chang: batería 2

Manuel González: guitarra base

“Con esta invitación para abrir el concierto del padre nos sentimos muy dichosos, honrados, felices y, al mismo tiempo, con mayor responsabilidad, pues todo viene de Dios”, asegura Ramírez, mientras cuenta que se han estado preparando con oración, eucaristías, ayunos y ensayos, poniendo en manos de Dios su participación.

Mar Abierto lleva 15 años evangelizando a través de la música. (Foto Prensa Libre: Cortesía Mar Abierto)

Curiosamente, el ministerio católico Presencia también inició en una comunidad de Carretera a El Salvador, en noviembre del 2022, donde coincidieron sus cinco integrantes y decidieron poner sus dones al servicio de Dios:

Luis Cifuentes: líder y voz principal, con 27 años de ministerio

Edgar González: segunda voz y guitarra eléctrica

Henry González: batería

Mario Mazariegos: guitarra eléctrica

Alexis Borges: bajo

“Recibir este llamado de la Arquidiócesis y la Pastoral Juvenil para participar en el concierto nos hace sentir Iglesia. Como ministerio, nos da un sentido de compromiso y de pertenencia muy importante, pues es un impulso para seguir esta labor de evangelización tan hermosa a través de la alabanza”, expresa Cifuentes.

Desde entonces intensificaron los ensayos, pero también se han preparado espiritual y sacramentalmente, dedicando espacios de oración para fortalecerse como grupo.

Actualmente trabajan en la producción de su primer disco, Mil razones, que esperan lanzar en los próximos meses con siete alabanzas inéditas.

Ministerio Presencia está trabajando en la producción de su primer disco. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio Presencia)

Mar Abierto y Presencia serán las dos bandas invitadas para abrir el concierto del sacerdote DJ, padre Guilherme, el jueves 12 de marzo del 2026, donde interpretarán sus mejores canciones para alabar juntos a Dios y “hacer lío”, como invitaba el papa Francisco. Esta es la primera vez que el sacerdote portugués se presentará en Guatemala.