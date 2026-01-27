¿Quién es el Padre Guilherme?

Guilherme Guimarães Peixoto, sacerdote portugués conocido por su faceta como DJ, ofrecerá un concierto en Guatemala el jueves 12 de marzo en la Explanada 5.

El padre Guilherme, como es conocido, ha actuado en clubes destacados de Portugal y en eventos internacionales. Su popularidad creció tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud 2023, en Lisboa, donde animó a una multitud de 1.5 millones de personas.

En una entrevista concedida en Chile en el 2025, al programa Nada que perder, comentó entre risas que “Jesús no escuchaba música electrónica… porque no había electricidad”. Explicó que su gusto por la música electrónica surgió durante sus años en el seminario. “Me gustaba salir a fiestas y quería hacer música electrónica. No pensé en ser DJ”, confesó.

Fue ordenado sacerdote en 1999, a los 23 años. Al llegar a su primera parroquia, convivía con los jóvenes de la comunidad. “Era normal que, después de las reuniones, saliéramos a divertirnos los viernes”, recordó.

En 2005, por dificultades económicas, comenzó a organizar fiestas de karaoke para sostener la capilla. Decidió animarlas con canciones de rock clásico como Guns N’ Roses y AC/DC. Luego tomó un curso de DJ, y descubrió en ello una nueva forma de evangelizar.

Además de su labor religiosa y artística, Peixoto ostenta el rango de teniente coronel en el Ejército de Portugal.

Trayectoria destacada

El padre Guilherme ha sido parte de los carteles de algunos de los festivales más reconocidos de la música electrónica:

Afterlife, en Hï Ibiza

Medusa Festival, en España

Zamna Festival, en Chile

La Clairière, en París

Hope Happening, en Bruselas

Catholic Youth Day, en Rumania

H-Live, en México

Plaza Cibeles, en Madrid

Jubilee of Digital Missionaries and Catholic Influencers, en Roma

Cristo Redentor, en Río de Janeiro

En diciembre del 2025 se viralizó un mix suyo que incluyó la canción La Guadalupana

El padre Guilherme suma más de dos millones de seguidores en Instagram y mantiene una presencia activa en plataformas como Spotify y SoundCloud, donde comparte mezclas y producciones propias.

Uno de sus más recientes mensajes expresa: "Queremos una paz desarmada y desarmante".

Invita a sus seguidores a convertirse en bailarines de una nueva armonía global. "Es una invitación a entrar en el 2026 con buen pie y un corazón abierto hacia la bondad: la banda sonora para todos aquellos que buscan la luz eterna de la paz".

Más detalles del concierto en Guatemala

El evento se realizará el próximo 12 de marzo, en Explanada 5.

Según el portal de Ticket Live, se habilitaron cuatro categorías para el concierto: