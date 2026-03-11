Noche Astral en Museo Miraflores: un paseo estelar por la observación de estrellas y constelaciones

Bajo la inmensidad del cielo, amantes de la astronomía podrán disfrutar de una actividad única que los llevará por un paseo estelar, al observar estrellas, constelaciones y conocer la belleza del universo.

Como es tradición del Museo Miraflores, este evento —que se realiza por temporadas, dependiendo de las condiciones climáticas— atrae a niños y adultos interesados en la ciencia y los astros.

La actividad iniciará con una pequeña charla impartida por José González, denominada “Fases lunares y eclipses: el show del cielo”, en la cual los participantes podrán descubrir la ciencia detrás de estos fenómenos astronómicos.

Después, los asistentes podrán ingresar a la terraza del museo, donde se encuentra el equipo de astrónomos con telescopios listos y apuntando a diferentes astros, para que los participantes puedan observarlos las veces que lo deseen.

Este proceso estará guiado por expertos de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), quienes brindarán apoyo durante la exploración de los astros.

Fecha

Sábado 14 de marzo de 2026

Hora

De 18 a 21 horas

Lugar

Museo Miraflores

7ma. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala.

Precios y localidades

Entrada general: Q45

Cupo limitado

Venta de entradas

Disponibles en la taquilla o en la página web: museomiraflores.org.gt

