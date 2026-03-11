Escenario
Noche Astral en Museo Miraflores: un paseo estelar por la observación de estrellas y constelaciones
El Museo Miraflores invita a los guatemaltecos a disfrutar de una nueva edición de la Noche Astral, una actividad dedicada a la observación de estrellas y al aprendizaje sobre astronomía.
Imagen de referencia. sobre la observación de los astros. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Bajo la inmensidad del cielo, amantes de la astronomía podrán disfrutar de una actividad única que los llevará por un paseo estelar, al observar estrellas, constelaciones y conocer la belleza del universo.
Como es tradición del Museo Miraflores, este evento —que se realiza por temporadas, dependiendo de las condiciones climáticas— atrae a niños y adultos interesados en la ciencia y los astros.
La actividad iniciará con una pequeña charla impartida por José González, denominada “Fases lunares y eclipses: el show del cielo”, en la cual los participantes podrán descubrir la ciencia detrás de estos fenómenos astronómicos.
Después, los asistentes podrán ingresar a la terraza del museo, donde se encuentra el equipo de astrónomos con telescopios listos y apuntando a diferentes astros, para que los participantes puedan observarlos las veces que lo deseen.
Este proceso estará guiado por expertos de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), quienes brindarán apoyo durante la exploración de los astros.
Fecha
Sábado 14 de marzo de 2026
Hora
De 18 a 21 horas
Lugar
Museo Miraflores
7ma. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala.
Precios y localidades
Entrada general: Q45
Cupo limitado
Venta de entradas
Disponibles en la taquilla o en la página web: museomiraflores.org.gt
