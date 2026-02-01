10 claves sobre el padre Guilherme y el concierto en Guatemala

Escenario

10 claves sobre el padre Guilherme y el concierto en Guatemala

De sacerdote a DJ internacional, conozca quién es el padre Guilherme que visitará Guatemala y las claves para asistir al concierto.

| time-clock

Guilherme Guimarães Peixoto es sacerdote católico y también DJ. Su visita a Guatemala se enmarca en Demos Pulso, un evento que combinará música, espiritualidad y comunidad.

Durante el concierto se grabará un video colectivo, desde el escenario, con el fin de invitar al papa León XIV a visitar el país y bendecir a las nuevas generaciones guatemaltecas.

El evento incluirá también la participación de grupos musicales locales, mensajes motivacionales y momentos de reflexión.

Más allá del espectáculo, se trata de una experiencia pensada para fortalecer la dimensión espiritual y comunitaria.

LECTURAS RELACIONADAS

AUGUSTO RAFAEL RAMÍREZ,. FRAILE GUATEMALTECO. VATICANS NEWS

¿Quién es Fray Augusto Ramírez, el guatemalteco que será beatificado por el papa León XIV?

chevron-right
Fiesta de la Virgen de Candelaria historia devoción en Guatemala y curiosidades

Fiesta de la Virgen de Candelaria: historia, devoción en Guatemala y curiosidades

chevron-right

10 claves sobre el padre Guilherme y el concierto en Guatemala

1. Nació en Portugal, en 1974

Es conocido como padre DJ, y su nombre completo es Guilherme Guimarães Peixoto.

2. Su vocación nació de una promesa

La devoción de Peixoto hacia la Iglesia comenzó cuando su madre le contó que, al nacer, los médicos le dieron pocas posibilidades de vida. Ella ofreció su vida al Señor con la promesa de que, si se salvaba, lo dedicaría a predicar su palabra. La promesa se cumplió, y Guilherme fue ordenado sacerdote en 1999.

3. La música, un camino inesperado

Su pasión por las mezclas musicales surgió debido a que, por problemas económicos, organizaba fiestas de karaoke. Luego tomó un curso de DJ y lo convirtió en su nuevo pasatiempo.

4. Saltó a la fama en 2023

Su popularidad se consolidó tras su presentación en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, ante 1.5 millones de personas. También ha tocado en Afterlife, en Hï Ibiza, y en el Cristo Redentor, en Río de Janeiro.

5. Un estilo único

Su propuesta combina la energía del dancefloor con música sacra y una narrativa de fe.

6. Invitación al papa desde Guatemala

La visita forma parte de Demos Pulso, cuyo lema es: “Una nueva generación invitando al papa”. Se grabará una invitación para el papa León XIV.

7. Participación local

Habrá participación de grupos musicales nacionales y mensajes inspiradores, según indicó la Pastoral.

LECTURAS RELACIONADAS

FOTODELDÍA AME9743. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 15/04/2025.- Fotografía de una figura de Cristo durante la procesión de La Reseña este martes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Miles de fieles católicos celebraron la procesión de La Reseña, un cortejo procesional de Semana Santa que cumplió 375 años y que se caracteriza por ser una de las más coloridas por las flores que los devotos lanzan sobre la imagen de Cristo durante su largo recorrido. EFE/ David Toro

Fechas de Semana Santa 2026 en Guatemala: cuándo inician las celebraciones y los feriados oficiales

chevron-right
Familia y franciscanos reaccionan y proyectan la beatificación de Fray Augusto Ramírez

Familia y franciscanos reaccionan y proyectan la beatificación de Fray Augusto Ramírez

chevron-right

8. Fecha y lugar

El evento será el 12 de marzo, en Explanada 5, calle Mariscal Cruz, zona 5 capitalina.

9. Horarios

Las puertas abrirán a las 16 horas y el concierto comenzará a las 18 horas.

10. Entradas

Ya están a la venta en Ticket Live. Los precios son:

  • Ultra: Q690
  • VIP: Q390
  • Dancefloor: Q290
  • General: Q150

*Con información de Ingrid Reyes y Esdras Laz

ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

Lee más artículos de Lucrecia Choy

ARCHIVADO EN:

Concierto en Guatemala Iglesia Católica en Guatemala Padre Guilherme 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS