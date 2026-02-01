Guilherme Guimarães Peixoto es sacerdote católico y también DJ. Su visita a Guatemala se enmarca en Demos Pulso, un evento que combinará música, espiritualidad y comunidad.

Durante el concierto se grabará un video colectivo, desde el escenario, con el fin de invitar al papa León XIV a visitar el país y bendecir a las nuevas generaciones guatemaltecas.

El evento incluirá también la participación de grupos musicales locales, mensajes motivacionales y momentos de reflexión.

Más allá del espectáculo, se trata de una experiencia pensada para fortalecer la dimensión espiritual y comunitaria.

10 claves sobre el padre Guilherme y el concierto en Guatemala

1. Nació en Portugal, en 1974

Es conocido como padre DJ, y su nombre completo es Guilherme Guimarães Peixoto.

2. Su vocación nació de una promesa

La devoción de Peixoto hacia la Iglesia comenzó cuando su madre le contó que, al nacer, los médicos le dieron pocas posibilidades de vida. Ella ofreció su vida al Señor con la promesa de que, si se salvaba, lo dedicaría a predicar su palabra. La promesa se cumplió, y Guilherme fue ordenado sacerdote en 1999.

3. La música, un camino inesperado

Su pasión por las mezclas musicales surgió debido a que, por problemas económicos, organizaba fiestas de karaoke. Luego tomó un curso de DJ y lo convirtió en su nuevo pasatiempo.

4. Saltó a la fama en 2023

Su popularidad se consolidó tras su presentación en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, ante 1.5 millones de personas. También ha tocado en Afterlife, en Hï Ibiza, y en el Cristo Redentor, en Río de Janeiro.

5. Un estilo único

Su propuesta combina la energía del dancefloor con música sacra y una narrativa de fe.

6. Invitación al papa desde Guatemala

La visita forma parte de Demos Pulso, cuyo lema es: “Una nueva generación invitando al papa”. Se grabará una invitación para el papa León XIV.

7. Participación local

Habrá participación de grupos musicales nacionales y mensajes inspiradores, según indicó la Pastoral.

8. Fecha y lugar

El evento será el 12 de marzo, en Explanada 5, calle Mariscal Cruz, zona 5 capitalina.

9. Horarios

Las puertas abrirán a las 16 horas y el concierto comenzará a las 18 horas.

10. Entradas

Ya están a la venta en Ticket Live. Los precios son:

Ultra: Q690

VIP: Q390

Dancefloor: Q290

General: Q150

*Con información de Ingrid Reyes y Esdras Laz