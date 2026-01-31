Fechas de Semana Santa 2026 en Guatemala: cuándo inician las celebraciones y los feriados oficiales

La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes del catolicismo, pues en ella se recuerdan los hechos fundamentales de la fe cristiana: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

En Guatemala, esta conmemoración adquiere un carácter especial: entre el aroma del incienso, las procesiones multitudinarias, las alfombras de aserrín y las solemnes marchas fúnebres, la fe se entrelaza con una expresión cultural única, reconocida como patrimonio de la nación.

Este periodo litúrgico, que se vive con solemnidad y devoción, representa el cierre del tiempo de Cuaresma. Durante estos días, los fieles evocan el sacrificio de Cristo mediante diversas manifestaciones religiosas, ceremonias y tradiciones profundamente arraigadas.

Para la comunidad católica, se trata de una etapa de introspección y renovación espiritual. Predominan prácticas como la sobriedad, la abstinencia de carne los viernes, el ayuno en fechas señaladas y una vida de oración más intensa.

¿Cuándo comienza la Semana Santa?

Según la tradición bíblica, estas celebraciones comienzan con el Domingo de Ramos, jornada que rememora la entrada de Jesús en Jerusalén entre aclamaciones.

Ese domingo marca el inicio de una serie de eventos que incluyen la Última Cena, el juicio ante Poncio Pilato, la crucifixión en el Monte Calvario y, finalmente, la resurrección de Jesús al amanecer del Domingo de Pascua.

Este 2026, el Domingo de Ramos se celebrará el 29 de marzo.

Como antesala de esta fecha, se conmemora el Viernes de Dolores, el 27 de marzo, día tradicionalmente dedicado a recordar los sufrimientos de la Virgen María, madre de Dios.

Cada Viernes de Dolores, en Guatemala, los alumnos de la Universidad de San Carlos recorren las calles de la zona 1 con la tradicional Huelga de Dolores.

¿Cuáles son las fechas de Semana Santa 2026?

En el 2026, la Semana Santa se celebrará del 29 de marzo al 05 de abril.

Las fechas clave son:

Domingo de Ramos (29 de marzo): Inicio de la Semana Santa.

Jueves Santo (2 de abril): Conmemoración de la Última Cena.

Viernes Santo (3 de abril): Recuerdo de la crucifixión de Jesús.

Domingo de Resurrección (5 de abril): Celebración de la resurrección de Jesús.

¿Cuándo comienza el asueto por Semana Santa en Guatemala?

En Guatemala, el Código de Trabajo en el artículo 127 establece que los descansos obligatorios de la Semana Santa son jueves, viernes y sábado santo, con goce de salario.

Estos días caen

Jueves Santo (2 de abril)

Viernes Santo (3 de abril)

Sábado de Gloria (4 de abril)

Sin embargo, algunas empresas otorgan el medio día del miércoles Santo (1 de abril), aunque este no este establecido por la ley.

¿Qué hacer durante la Semana Santa en Guatemala?

Entre manifestaciones culturales, procesiones, conciertos y actividades religiosas, los guatemaltecos tendrán diversas opciones para escoger cómo disfrutar sus días de descanso.

Para estar al tanto de qué hacer en Guatemala durante la Semana Santa, lo invitamos a consultar la agenda cultural de Prensa Libre y suscribirse al boletín para recibir en su correo electrónico actividades para disfrutar en familia.