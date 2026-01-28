Familia y franciscanos reaccionan y proyectan la beatificación de Fray Augusto Ramírez

El jueves 22 de enero de 2026 se convirtió en una fecha memorable para la Iglesia católica guatemalteca: el papa León XIV autorizó al cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, la promulgación del decreto que reconoce el martirio del sacerdote franciscano guatemalteco Fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, de la Orden de los Frailes Menores.

Con esta aprobación, Fray Augusto pasa de ser siervo de Dios a venerable, el segundo paso en el camino hacia la beatificación. El decreto reconoce oficialmente su martirio, en el contexto del conflicto armado interno en Guatemala.

Fray Augusto, como era conocido, viajó a España donde fue ordenado sacerdote, y luego regresó a Guatemala para ejercer su labor pastoral. En 1975 fue asignado a la iglesia Cristo Rey, en la zona 15 de la Ciudad de Guatemala. Posteriormente, fue nombrado padre superior del templo de San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala, donde participó también en el proceso de santificación del Hermano Pedro.

Ejerció su ministerio hasta el 7 de noviembre de 1983, día en que fue asesinado. “Nuestra familia ha sido profundamente católica. Mis abuelos siempre tuvieron el deseo de que uno de sus hijos fuera sacerdote”, recordó Gerardo Villamar Ramírez, sobrino del religioso.

La noticia de su beatificación

Villamar relató que la familia fue informada a través de Ana Morales Ramírez, historiadora que durante años recopiló documentos y elaboró el expediente. Ella recibió una comunicación oficial. Otra familiar, Flor de María Ramírez Ortiz, residente en Italia, fue notificada a las 5.30 horas, y pocas horas después la noticia se hizo pública.

“Como familia, nos sentimos profundamente agradecidos y comprometidos. Sabemos que este reconocimiento implica también una responsabilidad: promover la devoción y dar a conocer su testimonio. Notas como esta motivan esa devoción futura”, afirmó Villamar.

El domingo 25 de enero, la familia del futuro beato se reunió en el templo de San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala, para conocer los procesos que seguirán.

Luis René Sandoval, director de Comunicación del Arzobispado de Santiago de Guatemala, explicó: “La palabra ‘beato’ significa feliz, y es feliz quien sigue a Cristo hasta las últimas consecuencias. Esta beatificación será un ejemplo de vida”.

El domingo 25 de enero la familia del futuro beato se reunión en San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala para conocer los procesos que seguirán. (Foto Prensa Libre: cortesía San Francisco El Grande.

La reacción de la comunidad franciscana

Fray Edwin Alvarado, rector del templo de San Francisco El Grande, expresó: “Me llamaron a las cinco de la mañana desde la Curia General. Recibir una noticia tan grande por teléfono fue muy emocionante. Inmediatamente la compartí con la fraternidad”.

Alvarado explicó que la aprobación del papa permitió hacer pública la información: “La causa fue presentada por el cardenal Semeraro y aprobada de inmediato. Luego, la Curia General la publicó y se difundió oficialmente por medios vaticanos”.

“Desde ese día he recibido mensajes de todos lados. Hay personas que conocieron al padre Augusto, incluso niños que hoy son adultos y que fueron sus alumnos de música. Estamos por cumplir 43 años de su martirio y hay mucha memoria viva”, dijo el religioso.

Esta, por ahora es una de las imágenes más compartidas después de anunciarse la próxima beatificación de Fray Augusto Ramírez Monasterio. (Foto Prensa Libre: corteía Familia Ramírez Monasterio)

Próximos pasos

Ahora se espera el decreto formal del Dicasterio, documento que confirma la decisión. La propuesta es que la beatificación se celebre en Guatemala. Una fecha posible sería el 7 de noviembre, aniversario de su martirio.

El 27 de enero se celebró el oficio de difuntos frente a su tumba en San Francisco El Grande. Aún no es posible celebrar liturgia propia de un beato hasta que el papa lo proclame oficialmente.

Según testimonios recopilados por la familia, en junio de 1983 un campesino kaqchikel confesó al padre Augusto su deseo de abandonar la guerrilla. Días después, el sacerdote fue secuestrado, golpeado y torturado, con el fin de obtener información sobre esa confesión. Se negó a revelarla.

Fue visto al día siguiente con las manos severamente dañadas. El 8 de noviembre de 1983, su cuerpo apareció en la morgue del Organismo Judicial, sin identificar, registrado como XX.

Una testigo relató que al sacerdote se le aplicó la llamada “ley fuga”: fue bajado de una patrulla, con las manos amarradas, descalzo y sin anteojos, mientras gritaba: “Ayúdenme, me quieren matar”.

El camino a los altares

Cuando el papa Juan Pablo II visitó Guatemala en 1992, Fray Augusto fue incluido en la lista de “testigos fieles del Evangelio”. En el 2005, su familia solicitó acceso a los archivos de la extinta Policía Nacional, donde hallaron documentos que evidenciaban la vigilancia al sacerdote.

Ana Judith Morales Ramírez, sobrina del religioso, relató que saber la verdad les dio paz: “Fue fiel al secreto de confesión, íntegro hasta el final en su compromiso sacerdotal”.

El proceso formal inició en el 2005 con la exhumación de sus restos. En el 2007, la Congregación para las Causas de los Santos asumió formalmente el caso. El 13 de diciembre de ese año, se inició oficialmente el proceso de canonización.

Actualmente, con la declaración de venerable, se ha reconocido la heroicidad de sus virtudes. La causa sigue su curso hacia la beatificación, a la espera de la confirmación oficial de fecha y lugar por parte de la Santa Sede.

Cronología de la vida del siervo de Dios fray Augusto Rafael Ramírez Monasterio, sacerdote franciscano (OFM)