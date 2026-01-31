Fiesta de la Virgen de Candelaria: historia, devoción en Guatemala y curiosidades

La fiesta de la Virgen de Candelaria se celebra el 2 de febrero, conozca sobre su historia, dónde se le venera en Guatemala y algunas curiosidades.

Foto de archivo de la Virgen de Candelaria. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La advocación mariana de la Virgen de Candelaria o Nuestra Señora de Candelaria tuvo su origen en las Islas Canarias, en Tenerife, España.

En varios países se le venera, incluido Guatemala, donde es patrona de varias localidades.

Historia de la Virgen de Candelaria

En 1392, dos aborígenes de estas islas encontraron la imagen de la Virgen María a la orilla del mar de unos 60 centímetros de altura, que tenía una vela en la mano izquierda y cargaba un niño con el brazo derecho, que llevaba en sus manos un pajarito de oro, explica Aciprensa.

A mediados del siglo V ya se celebraba la llamada "Fiesta de las luces" en la que fieles devotos la sacaban en procesión y la acompañaban con velas encendidas.

Para el siglo X las procesiones en honor a la Virgen de Candelaria ya eran muy conocidas.

Devoción a la Virgen de Candelaria en Guatemala

En la capital se encuentra la Parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, en la zona 2.

En esta parroquia se venera la imagen de la Virgen de Candelaria esculpida por Juan Chávez, anota la página centrohistorico.com

En Guatemala, estos son algunas de las localidades que tienen a la Virgen de Candelaria como patrona:

  • Chiantla, Huehuetenango
Fiesta de la Virgen de Candelaria historia devoción en Guatemala y curiosidades
Virgen de plata Chiantla. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
  • Jacaltenango, Huehuetenango
  • Teculután, Zacapa
  • Cunén, Quiché
  • Masagua, Escuintla

Curiosidades de la Virgen de Candelaria

  • Es considerada protectora de los marineros.
  • Su nombre es de origen latino y significa "la que ilumina" o "aquella que resplandece".
  • La imagen original se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora de la Candelaria en Tenerife, España.
  • Es patrona de Canarias (España), Medellín (Colombia), Mayagüez (Puerto Rico) y Oruro (Bolivia), entre otras ciudades.
  • En 2014 la Unesco declaró la festividad de la Virgen de Candelaria de Puno (Perú) como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
  • Este sábado el papa León XIV inauguró en los jardines vaticanos un mosaico con las advocaciones marianas, entre ellas la Virgen de Candelaria.

