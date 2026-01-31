Día de San Juan Bosco: el legado del santo que dedicó su vida a los jóvenes más necesitados

Cada 31 de enero, la familia salesiana celebra a San Juan Bosco, sacerdote italiano y fundador de la congregación. Don Bosco se distinguió por su especial predilección por los jóvenes más necesitados.

Un propósito firme y constante: llevar el mayor número de almas al Cielo. San Juan Bosco siempre lo cultivó en su corazón y puso por encima de todo la salvación eterna de aquellos que encontraba en las calles o llamaban a su puerta.

Por eso, la atención que prodigó a los jóvenes abandonados, pobres o sin educación, no era exclusivamente de tipo social, sino que sobre todo respondía a una necesidad espiritual, explica la página del Vaticano.

Sigue el camino de San Juan Bosco

Efren Mejía Artiga es un sacerdote de la congregación salesiana que sigue los pasos de San Juan Bosco.

Mejía nació en El Salvador y recientemente llegó a Guatemala para asumir una nueva misión pastoral. El 13 de enero arribó a Petén, específicamente a San Benito, luego de haber servido en Honduras. Actualmente se encuentra acompañando a la comunidad desde esta región del norte del país.

Cuenta que su vocación nació a partir del impacto que le causó el ejemplo de San Juan Bosco y el testimonio de los sacerdotes y hermanos salesianos que fue conociendo a lo largo de su camino. Le marcó profundamente la disponibilidad de la congregación para estar siempre cerca de los jóvenes, así como el amor manifestado hacia quienes más lo necesitan. Esa identificación con la misión salesiana lo llevó a optar por la vida sacerdotal.

El proceso de discernimiento comenzó cuando tenía 21 años y, a los 23, ingresó a la primera etapa formativa de la congregación. Actualmente tiene 41 años y continúa viviendo su vocación con especial cercanía a la juventud, sobre todo a los jóvenes más pobres y necesitados, procurando ser signo y portador del amor de Dios allí donde es enviado.

Parte de su ministerio lo desarrolla también en el ámbito digital. Su lema sacerdotal, tomado del Evangelio según San Marcos:

“Vayan por todo el mundo y prediquen la Buena Nueva a toda criatura”.

Este lema lo ha llevado a reconocer que el mundo digital es hoy un espacio más de evangelización. A través de redes sociales comparte diariamente un video o una imagen con una reflexión basada en el evangelio del día, adaptada a cada plataforma. En todas sus publicaciones busca transmitir alegría y amor, valores que considera pilares fundamentales de su mensaje.

Uno de los videos que se ha hecho virales es mientras pasea por Petén en bicicleta, pero además tiene otras propuestas con todo tipo de mensajes, no siempre religiosos.

@efrenartiga En la BICICLETA, desde Petén, Guatemala. Aprovecho para recordarles la importancia del ejercicio. Nos ayuda en nuestra salud física y mental. ♬ sonido original - Efren Artiga

San Juan Bosco y su vocación por los jóvenes

Al observar la realidad que lo rodeaba, respondió creando espacios integrales para ellos: un hogar para quienes no lo tenían, una iglesia para encontrarse con Dios, una escuela para formarse para la vida y un patio donde compartir en un ambiente de amistad.

A través de los oratorios y las diversas obras que fundó, San Juan Bosco buscó prevenir que los jóvenes se perdieran por caminos que no les ayudaran a crecer ni a salvarse. Su propuesta educativa y pastoral apuntó siempre a la formación integral de la persona, inspirada en la figura de Cristo Buen Pastor. Don Bosco falleció el 31 de enero de 1888, dejando un legado que continúa vivo en la misión salesiana alrededor del mundo.

El mensaje central que San Juan Bosco deja a la sociedad actual, señala Mejía Artiga, es la invitación a no ser indiferentes ante la realidad de la juventud. Llama a escuchar a los jóvenes, conocer sus necesidades y acompañarlos con compromiso, haciendo lo posible por ayudarlos desde las capacidades de cada persona.

La oración a San Juan Bosco. (Foto Prensa Libre: Cortesía Efren Mejía Artiga, sacerdote salesiano en misión en Petén)

En Petén, la fiesta de San Juan Bosco se celebró con una serie de actividades a lo largo de la novena, entre ellas conciertos, proyecciones de cine y encuentros dirigidos a niños, jóvenes y adultos. El día principal inició con una carrera que partió de un centro comercial y concluyó en la parroquia, con la participación de personas de todas las edades, como una expresión comunitaria y festiva del espíritu salesiano.