Viacrucis en zona 1 capitalina: recorrido prepara la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio

Un viacrucis cuaresmal franciscano recorrerá las calles de la zona 1 el próximo sábado 21 de marzo, como preparación para la beatificación de fray Augusto Ramírez Monasterio, que podría celebrarse el 7 de noviembre del 2027.

El punto de reunión será en la avenida Elena y 8a. calle, zona 1, a las 7 horas, y saldrá en dirección hacia el puente El Incienso, lugar donde fue asesinado el futuro beato guatemalteco.

La actividad es convocada por el Centro Franciscano de América Central y los sobrinos de fray Augusto, quienes han participado en la promoción de su causa de beatificación.

El viacrucis también se realiza en el marco del Año Jubilar de San Francisco, proclamado por el papa León XIV, del 10 de enero del 2026 al 10 de enero del 2027, en conmemoración del 800 aniversario de la muerte de san Francisco de Asís.

Fecha:

Sábado 21 de marzo

Hora:

7 horas

Lugar:

Avenida Elena y 8a. calle, zona 1

Participación:

Gratuita

