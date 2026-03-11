Space Scouts: el taller que acerca a los niños a la astronomía a través de la ciencia y la exploración

A partir de la curiosidad de los niños por explorar los secretos del universo, el Museo Miraflores presenta su taller Space Scouts, un espacio donde aprenderán conceptos básicos de astronomía y podrán experimentar con telescopios reales.

Establecido como un club de astronomía para niños, Space Scouts invita a los participantes a aprender “jugando, explorando y soñando en grande”. El taller está dividido en tres módulos, en los cuales se abordarán temas como: La estrella que nos ilumina, Uso de telescopio y observación solar y Una danza de gigantes.

Según información brindada por el Museo Miraflores, el taller está dirigido a niños que sepan leer y escribir, ya que deberán tomar nota sobre los conceptos del universo.

El taller será impartido por astrónomos de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA) y se desarrollará por meses, según el módulo correspondiente. Según destaca la invitación, esta iniciativa resalta que la mente de los niños “es un cohete capaz de llegar tan lejos como su imaginación”, mientras que el combustible más poderoso es el conocimiento.

Fecha:

Inicio del primer módulo: 14 de marzo de 2026

Hora:

De 9 a 11 horas

Lugar:

Museo Miraflores

7a. calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores, Ciudad de Guatemala

Precio:

Módulo completo: Q450

Clase individual: Q80

Inscripción:

Teléfono: 2208 0550

Módulos:

Módulo 1: de marzo a mayo

Módulo 2: de junio a agosto

Módulo 3: de septiembre a noviembre

Temas:

La estrella que nos ilumina

Una danza de gigantes

Uso de telescopio y observación solar

El señor de los anillos

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.