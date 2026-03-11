Juez de Florida ordena regresar a EE. UU. a gemelas deportadas a Guatemala con su madre

Un juez federal de Florida ordenó este miércoles 11 de marzo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) llevar de regreso a EE. UU. a dos hermanas de 12 años, deportadas a Guatemala junto con su madre, pese a que la inmigrante solicitó que las niñas quedaran al cuidado de su abuela.

El juez Gregory Presnell exigió a las autoridades migratorias regresar a las hermanas gemelas a la ciudad de Orlando, Florida, después de que fueran deportadas con su madre, la guatemalteca Marly Carolina Morataya Zepeda, el martes pasado.

Según documentos judiciales, Morataya Zepeda cumplió una orden de presentarse en las oficinas de ICE en Orlando el martes recién pasado.

La madre de la inmigrante, Sonia García Valles, permanecía afuera de las instalaciones de ICE con las gemelas mientras esperaba que su hija fuera dejada en libertad.

Sin embargo, un oficial de ICE llegó al estacionamiento y le ordenó llevar a las niñas a la entrada de las instalaciones, donde quedaron bajo custodia federal.

Los abogados de la guatemalteca presentaron una solicitud de emergencia en la corte de Presnell este martes, con la que pedían detener el traslado de las niñas y la mujer fuera de Florida; no obstante, cuando el juez revisó el caso, las tres ya viajaban rumbo a Guatemala.

En una audiencia sobre el caso, la directora interina de la Oficina de ICE en Denver, Colorado, Kellei Walker, declaró que los agentes se basaron en la “Política de Unidad Familiar”, que permite detener a los niños cuando sus padres eligen ser deportados con ellos.

No obstante, la funcionaria admitió que hubo una confusión, ya que Morataya Zepeda había presentado en febrero una solicitud en la que indicaba que deseaba dejar a las gemelas bajo el cuidado de García Valles.

El juez Presnell ordenó el regreso inmediato de las niñas a EE. UU. ICE deberá asumir el costo de los vuelos y pagar acompañamiento para las niñas, nacidas en el 2013 en Florida.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha sido criticado por deportar a niños estadounidenses con sus padres, incluso algunos expulsados cuando reciben tratamientos médicos.

