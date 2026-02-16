Fallece Robert Duvall, actor de Apocalypse Now y El Padrino

Fallece Robert Duvall, actor de Apocalypse Now y El Padrino

Confirman muerte del actor Robert Duvall, a los 95 años. Participó en "Apocalypse Now" y "El Padrino".

EFE

Fallece Robert Duvall, actor de Apocalypse Now y El Padrino

Robert Duvall, quien interpretó al afable abogado de la mafia en "El Padrino" y arrasó con su interpretación de un coronel apasionado por el surf en "Apocalipsis ahora", falleció a los 95 años, según anunció su esposa el 16 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: AFP)

Robert Duvall, aclamado actor de cintas icónicas como Apocalypse Now y El Padrino, murió la noche del domingo, a los 95 años, en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes su viuda, Luciana Duvall.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo”, escribió la esposa de Duvall en un emotivo comunicado en Facebook.

Siete veces nominado al Óscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en Tender Mercies (Gracias y favores), de 1983, el intérprete tuvo una extensa carrera: primero sobre las tablas, luego en la televisión y, más tarde, en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte.

“Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”, dijo su viuda en su mensaje, acompañado por una fotografía de ambos.

“Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador de historias. Para mí, simplemente lo era todo”, dijo en un comunicado.

“Su pasión por su oficio solo era igualada por su profundo amor por los personajes, una gran comida y la celebración de la corte. Para cada uno de sus muchos papeles, Bob dio todo a sus personajes y a la verdad del espíritu humano que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable a todos”, agregó

The Hollywood Reporter destaca que, aunque tuvo una vida de grandes papeles, el favorito de Duvall fue el de Augustus McCrae, exranger de Texas, en la miniserie de CBS de 1989 Lonesome Dove, basada en la novela ganadora del Premio Pulitzer de Larry McMurtry. Obtuvo el papel cuando James Garner, la primera opción, le dijo que no podría montar a caballo durante largos periodos, mientras él era un jinete experimentado.

En 2014, seis años después de recibir el Premio Donostia, Duvall presentó en el Festival de Cine de San Sebastián la película Get Low, del entonces debutante Aaron Schneider, en la que da vida a Mr. Bush, un ermitaño que, en los años 1930, organizó su propio funeral.

“Era especial para mí este personaje. Es un personaje complicado, hermético, con un secreto de 40 años”, dijo en español, en rueda de prensa, el actor estadounidense, quien está casado con una argentina. Duvall se preparó y pensó en el papel “mirando a la cordillera de los Andes”, aseguró.

El actor también era amante del tango. En la década de 1980 concedió una entrevista en la que hablaba acerca de lo que le provocaba este baile.

EFE

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Cine El Padrino Obituario 2026 Tendencias entretenimiento 

