Cuál era la verdadera fortuna de James Van Der Beek y por qué su familia recurrió a GoFundMe

Medios internacionales destacan que el patrimonio neto de James Van Der Beek se estimaba entre 12 y 15 millones de dólares (aproximadamente entre Q92 millones y Q115 millones). Ese cálculo se basaba en una carrera extensa y diversa: seis temporadas como protagonista de Dawson’s Creek, películas como Varsity Blues o The Rules of Attraction, papeles estables en series posteriores como CSI: Cyber, comedias como Don’t Trust the B---- in Apartment 23, entre otros proyectos, pero la realidad era otra.

Durante los años de Dawson’s Creek (1998-2003), Van Der Beek destacó como actor. Marca describe que fue “el más lucrativo” de su carrera, y muchos asumieron que los residuales —pagos por retransmisiones, sindicación y, más tarde, streaming— seguían alimentando sus ingresos. Pero, no fue así.

En una entrevista concedida en 2012 a TODAY.com, el propio actor reveló que no recibía esos montos: “no había dinero de residuales. Tenía 20 años. Fue un mal contrato. No me llegó casi nada de eso”. La enfermedad puso en problemas al actor.

Van Der Beek comenzó a colaborar el año pasado con un proyecto web para vender recuerdos de la serie que lo catapultó a la fama, incluidos vestuario y escenografía, en un intento por pagar las costosas facturas médicas de su tratamiento contra el cáncer.

El actor fallecido el 11 de febrero pasado reveló en noviembre del 2024 que padecía cáncer de colon. Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, utilizó su plataforma para concienciar sobre la enfermedad. También compartió un video en que compartía su situación en esta prueba que pasó.

Con apoyo a través de GoFundMe

La cuenta GoFundMe se abrió horas después de anunciarse la muerte del actor, con el objetivo de brindar apoyo a su familia, que enfrenta una situación crítica debido a los elevados costos de la atención médica del protagonista de Dawson's Creek (Dawson crece).

La esposa e hijos James Van Der Beek ha logrado recaudar casi 2 millones de dólares y medio (más de Q15.3 millones) para apoyar económicamente a la esposa e hijos del actor estadounidense después de su muerte.

"La familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él", se lee en la descripción de la cuenta de fondos.

El dinero recaudado "ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños", continúa la página.

La revista Hola publicó que tre los generosos donantes, muchos de ellos anónimos, figuran celebridades como Steven Spielberg, quienes aportaron 25 mil dólares a la causa. Zoe Saldaña se comprometió a hacer una donación mensual de 2 mil 500 dólares, mientras que el cineasta Jonathan Chu contribuyó con 10 mil.

Con información de EFE.