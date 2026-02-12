James Van Der Beek: Las series y películas que definieron la carrera del actor

El 11 de febrero se confirmó la muerte de James Van Der Beek, el actor que interpretó al sensible e inseguro Dawson Leery en la serie de televisión Dawson's Creek, a los 48 años debido a una enfermedad colorrectal.

James Van Der Beek, el rostro que personificó la melancolía de la década de 1990, alcanzó la fama mundial con Dawson’s Creek (Dawson crece), la serie que lo convirtió en símbolo de una generación marcada por la sensibilidad adolescente.

Nacido el 8 de marzo de 1977 en Chester, estado de Connecticut (EE. UU.), el actor estadounidense, quien falleció tras una batalla contra el cáncer de colon, saltó a la fama con el personaje de Dawson Leery, en el drama juvenil que se emitió entre 1998 y el 2003 en Estados Unidos.

La serie, creada por Kevin Williamson, se convirtió en un fenómeno cultural al abordar temas como la amistad, el amor y el tránsito de la adolescencia a la adultez, a lo largo de seis temporadas.

Van Der Beek dio vida a un personaje idealista y soñador, con dudas existenciales sobre la vida y el amor, que se convirtieron en reflejo de una generación que lo vio crecer. El actor apareció en los 128 episodios de la serie, al igual que Katie Holmes, quien interpretó a Joey Potter, la mejor amiga e interés amoroso de Dawson.

Más allá de "Dawson’s Creek"

La fama que le otorgó Dawson’s Creek le resultó difícil de asimilar, como confesó en una entrevista con Vulture en el 2013: “Pasé de firmar mi primer autógrafo en 1998 a, literalmente dos semanas después, ser atropellado por una multitud de adolescentes”, indicó.

Más allá de la serie que lo lanzó al estrellato, en la pantalla participó en el drama sobre fútbol americano Varsity Blues (1999). Jonathan "Mox" Moxon ( Van Der Beek) es un mariscal de campo suplente con gran talento académico del equipo de fútbol americano de la preparatoria West Canaan. A pesar de su relativa popularidad en la escuela, su fácil amistad con otros jugadores y su novia inteligente, Jules Harbor (Amy Smart), Mox no está satisfecho con su vida.

The Rules of Attraction (2002), basado en la novela homónima de Bret Easton Ellis fue otra de sus apuestas. Un grupo de adinerados jóvenes estudiantes de arte organiza fiestas, cuyos principales ingredientes son las drogas, el alcohol y el sexo. La acción transcurre en una escuela de arte de Nueva Inglaterra, donde la historia sigue a tres personajes.

Otro éxito fue How I Met Your Mother (Cómo conocí a tu madre), donde interpretó al novio de Robin Scherbatsky durante su etapa como estrella pop adolescente en Canadá.

También protagonizó proyectos como Don’t Trust the B---- in Apartment 23 (2012), una comedia de situación en la que interpretó una versión cómica de sí mismo.

Una enfermedad que lo apartó del foco

A una carrera que avanzaba de forma paulatina y una vida personal estable junto a su esposa, Kimberly Van Der Beek, y sus seis hijos, el actor sumó un giro inesperado en el 2024, cuando anunció que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal.

Debido al empeoramiento de su enfermedad, Van Der Beek tuvo que cancelar su participación en la esperada reunión del elenco original de la serie que lo catapultó a la fama, en la cual se celebraría el legado de una producción crucial en su carrera.

El actor fue uno de los primeros en confirmar su asistencia al evento, pero, pocos días antes de la fecha, se informó que, por razones de salud, no podría asistir. Aunque no compartió detalles específicos sobre su diagnóstico, envió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su profunda tristeza por no poder formar parte de ese momento tan significativo para los seguidores de la serie.