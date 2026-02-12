Gaby Moreno destaca con diseño inspirado en Guatemala en concierto de Ricardo Arjona

Una noche de compatriotas se vivió el 11 de febrero, cuando Ricardo Arjona se presentó como parte de su gira Lo que el seco no dijo, en el Madison Square Garden, en la Ciudad de Nueva York.

Con su repertorio, el cantautor guatemalteco hizo cantar al público asistente en el primero de dos conciertos en ese recinto.

Otro de los grandes momentos fue su presentación junto a Gaby Moreno, cuando interpretaron juntos “Fuiste tú”. El estadio gritó de emoción al escuchar a Gaby Moreno, quien vestía una pieza diseñada por Vitto Murga.

El diseño incluye detalles que destacan la cultura de Guatemala. Durante la residencia artística de Ricardo Arjona, Murga ha elaborado artículos y piezas junto a artesanos guatemaltecos.

Entre las piezas se incluyen camisetas, gorras, bolsas y otros artículos. Son en total casi 20. La venta de estos productos representa un porcentaje destinado a la Fundación Adentro, dedicada a la educación.

Historia de “Fuiste tú”

En un artículo publicado por Keneth Cruz se explica que, en una entrevista, Arjona comentó que cuando la canción nació, “la gente de Sony propuso para cantar la canción a Christina Aguilera, nunca lo dije”, agregó el cantautor.

“Ya tenía el disco hecho y tenía una fecha de lanzamiento. Alguien me dijo: está pasando por ciertas cosas; de la misma manera que te dice que puede grabar este día, puede ser que lo grabe un mes después. Yo no me la quise jugar, porque esa incertidumbre no me gustaba”, continuó.

“Entonces me acuerdo de que me habían dicho en mi familia que yo tenía que escuchar a una cantante guatemalteca…”, finalizó Ricardo, al mostrar en un video de un minuto a Gaby Moreno, cantautora nacional que agregó su inigualable voz al tema, el cual se grabó en el 2011 y cuyo videoclip oficial se lanzó en el 2012. Además, el tema se convirtió en un himno del talento guatemalteco.

A la fecha la canción acumula más de 1,471 millones de reproducciones en YouTube.