Chicago cantó con Ricardo Arjona en el inicio de la gira “Lo que el SECO no dijo” en Estados Unidos

La gira por Estados Unidos de Ricardo Arjona "Lo que el seco no dijo" comenzó la noche del viernes 31 de enero en el All State Arena de Chicago, con capacidad para 18 mil asistentes.

"El cantautor deleitó a sus fans recorriendo sus cuatro décadas de trayectoria con un repertorio que incluyó clásicos como Historia de un Taxi, El problema y Mujeres", publicó la revista Billboard.

La gira de Arjona por Estados Unidos incluye más de 35 fechas en ese país y Puerto Rico.

La próxima parada será el martes 3 de febrero en el Spectrum Center, un pabellón deportivo ubicado en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte que cuenta con casi 19 mil localidades.

Unos días después, el viernes 6 de febrero, la estrella guatemalteca aterrizará en el PeoplesBank Arena, un complejo deportivo y de convenciones ubicado en la ciudad de Hartford, Connecticut, con una capacidad para 16 mil 294 personas.

Las entradas oscilan entre los US$75 (Q570) y los US$300 (Q2 mil 295), de acuerdo con la localidad.

Y así siguen las presentaciones por muchas más ciudades en Estados Unidos. El 7 estará en Elmont (Nueva York) y el 11 y 12 se presentará en el Madison Square Garden de Nueva York.