¿Es cierto lo que cuenta Ricardo Arjona en la Historia de Taxi? Conductor con 27 años de experiencia cuenta lo que ha vivido

En una ciudad donde las calles parecen pequeñas pero las historias infinitas, Carlos lleva casi tres décadas conduciendo un taxi. A lo largo de 27 años, ha sido testigo de innumerables experiencias y encuentros que, según él, reflejan la diversidad humana que se sube a su vehículo cada día.

“De todo le pasa a uno aquí: hombres, mujeres, policías, ladrones”, comenta mientras recuerda los múltiples pasajeros que ha transportado. Para Carlos, cada recorrido representa una oportunidad de escuchar, acompañar y, en ocasiones, ser parte de historias inesperadas.

Entre sus recuerdos más marcados está el de una pasajera que lo esperó por horas para que la recogiera. “Yo iba en una trancazón y ella me decía: ‘yo te espero’. Y esperó casi cuatro horas. Era una persona muy especial”, relata. Con el tiempo, esa conexión se transformó en una amistad significativa que, lamentablemente, terminó con el fallecimiento de la mujer.

Carlos asegura que el trabajo de taxista le ha enseñado a conocer a las personas más allá de las apariencias. “Hay quienes se suben alegres, otros tristes o en silencio. Uno nunca sabe qué lleva cada pasajero, pero todos tienen algo que contar.”

Aunque muchas de sus historias no terminan como las canciones de Ricardo Arjona, siendo una "Historia de taxi", considera que su labor también tiene un valor humano. “A veces la gente encuentra apoyo donde menos lo espera, incluso en una plática corta durante el camino”, afirma.

Al final del recorrido, Carlos continúa encendiendo su radio y esperando al siguiente pasajero. Con cada viaje, suma una nueva historia que confirma que, detrás de cada volante, hay mucho más que un conductor: hay un testigo del día a día de una ciudad en movimiento.