Gira de Ricardo Arjona: Lista completa de fechas confirmadas de “Lo que el Seco no dijo” en Guatemala y otros países

“A solo unos días de la maravilla. Volver”, anunció recientemente Ricardo Arjona en su cuenta oficial de Instagram, en referencia a su gira Lo que el Seco no dijo, una serie de conciertos que comenzará en Guatemala y se extenderá a otros países.

Esta gira arrancará el 31 de octubre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, uno de los recintos más emblemáticos del país.

Además, el cantautor ofrecerá conciertos en Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina y Chile, según lo confirmado en su sitio web oficial.

En distintas publicaciones en redes sociales, Arjona ha compartido imágenes y videos de los preparativos de esta gira esperada por sus seguidores. “Porque las cosas que se escriben… hay que salirlas a gritar”, expresó en una de ellas. A continuación, compartimos la lista de conciertos que brindará el cantautor, según lo confirmado hasta el momento.

Lista completa de los conciertos de Ricardo Arjona durante en su esperada gira

Guatemala

Todas las presentaciones tendrán lugar en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (Teatro Nacional de Guatemala) en la zona 1 capitalina. Todas las entradas fueron vendidas con anterioridad.

31 de octubre del 2025

1 de noviembre

2 de noviembre

6 de noviembre

7 de noviembre

8 de noviembre

9 de noviembre

13 de noviembre

14 de noviembre

15 de noviembre

16 de noviembre

20 de noviembre

21 de noviembre

22 de noviembre

23 de noviembre

27 de noviembre

28 de noviembre

29 de noviembre

30 de noviembre

4 de diciembre del 2025

5 de diciembre

6 de diciembre

7 de diciembre

Estados Unidos

De acuerdo con el sitio oficial del cantautor, estas son las fechas y recintos programados en Estados Unidos para el 2026. En algunas localidades, los boletos se encuentran agotados.

30 de enero 2026 - Chicago – Allstate Arena

3 de febrero – Charlotte – Spectrum Center

6 de febrero – Hartford – People’s Bank Arena

7 de febrero – Elmont – UBS Arena

11 de febrero – Nueva York – Madison Square Garden

12 de febrero – Nueva York – Madison Square Garden

14 de febrero – Boston – TD Garden

18 de febrero – Denver – Ball Arena

21 de febrero – Sacramento – Golden 1 Center

24 de febrero – Seattle – Climate Pledge Arena

25 de febrero – Portland – Moda Center

27 de febrero – Las Vegas – T-Mobile Arena

28 de febrero – Los Ángeles – Intuit Dome

5 de marzo– San José – SAP Arena

8 de marzo – Salt Lake City – Maverik Center

11 de marzo – Palm Desert – Acrisure Arena

12 de marzo – San Diego – Pechanga Arena

14 de marzo – San Francisco – Chase Center

15 de marzo – Anaheim – Honda Center

20 de marzo – Glendale – Desert Diamond Arena

22 de marzo – Houston – Toyota Center

25 de marzo – San Antonio – Frost Bank Center

27 de marzo – McAllen – Bert Ogden Arena

29 de marzo – Austin – Moody Center

2 de abril – Miami – Kaseya Center

3 de abril – Miami – Kaseya Center

5 de abril – Miami – Kaseya Center

6 de abril – Miami – Kaseya Center

7 de abril – Miami – Kaseya Center

10 de abril – Nashville – Bridgestone Arena

11 de abril – Atlanta – State Farm Arena

13 de abril – Washington – Capital One Arena

16 de abril – Reading – Santander Arena

17 de abril – Atlantic City – HRL Etess Arena

Puerto Rico

24 de abril 2026 – San Juan – Coliseo de Puerto Rico

Argentina

Todos los conciertos se efectuarán en Movistar Arena, Buenos Aires.

1 de mayo 2026

2 de mayo

3 de mayo

7 de mayo

8 de mayo

11 de mayo

12 de mayo

17 de mayo

18 de mayo

23 de mayo

24 de mayo

La gira internacional de Ricardo Arjona podría finalizar en Chile en 2026, según la programación oficial de la gira "Lo que el Seco no dijo". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Chile

Los conciertos están programados para efectuarse en Santiago de Chile en Movistar Arena, según información oficial.

5 de junio del 2026

7 de junio

9 de junio

12 de junio

13 de junio

14 de junio

16 de junio

18 de junio

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en estos eventos.