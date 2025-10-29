Gira de Ricardo Arjona: Lista completa de fechas confirmadas de “Lo que el Seco no dijo” en Guatemala y otros países

escenario

Gira de Ricardo Arjona: Lista completa de fechas confirmadas de “Lo que el Seco no dijo” en Guatemala y otros países

Este 31 de octubre comenzará en Guatemala la gira "Lo que el Seco no dijo" del cantautor Ricardo Arjona. Conozca las fechas confirmadas de sus presentaciones en el país y el extranjero.

María Alejandra Guzmán

|

time-clock

Ricardo Arjona

Ricardo Arjona comenzará la gira "Lo que el Seco no dijo" en su natal Guatemala, un evento histórico para la historia musical del país. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

“A solo unos días de la maravilla. Volver”, anunció recientemente Ricardo Arjona en su cuenta oficial de Instagram, en referencia a su gira Lo que el Seco no dijo, una serie de conciertos que comenzará en Guatemala y se extenderá a otros países.

Esta gira arrancará el 31 de octubre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, uno de los recintos más emblemáticos del país.

Además, el cantautor ofrecerá conciertos en Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina y Chile, según lo confirmado en su sitio web oficial.

En distintas publicaciones en redes sociales, Arjona ha compartido imágenes y videos de los preparativos de esta gira esperada por sus seguidores. “Porque las cosas que se escriben… hay que salirlas a gritar”, expresó en una de ellas. A continuación, compartimos la lista de conciertos que brindará el cantautor, según lo confirmado hasta el momento.

LECTURAS RELACIONADAS

Concierto de Ricardo Arjona

Ricardo Arjona en Guatemala: así viven los fanáticos en redes sociales la cuenta regresiva de la gira “Lo que el Seco no dijo”

chevron-right
Ricardo Arjona

Conciertos de Ricardo Arjona en Guatemala: ¿Cuándo comienza la gira "Lo que el seco no dijo" este 2025?

chevron-right

Lista completa de los conciertos de Ricardo Arjona durante en su esperada gira

Guatemala

Todas las presentaciones tendrán lugar en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (Teatro Nacional de Guatemala) en la zona 1 capitalina. Todas las entradas fueron vendidas con anterioridad.

  • 31 de octubre del 2025
  • 1 de noviembre
  • 2 de noviembre
  • 6 de noviembre
  • 7 de noviembre
  • 8 de noviembre
  • 9 de noviembre
  • 13 de noviembre
  • 14 de noviembre
  • 15 de noviembre
  • 16 de noviembre
  • 20 de noviembre
  • 21 de noviembre
  • 22 de noviembre
  • 23 de noviembre
  • 27 de noviembre
  • 28 de noviembre
  • 29 de noviembre
  • 30 de noviembre
  • 4 de diciembre del 2025
  • 5 de diciembre
  • 6 de diciembre  
  • 7 de diciembre

Estados Unidos

De acuerdo con el sitio oficial del cantautor, estas son las fechas y recintos programados en Estados Unidos para el 2026. En algunas localidades, los boletos se encuentran agotados.

  • 30 de enero 2026 - Chicago – Allstate Arena
  • 3 de febrero – Charlotte – Spectrum Center
  • 6 de febrero – Hartford – People’s Bank Arena
  • 7 de febrero – Elmont  – UBS Arena
  • 11 de febrero – Nueva York – Madison Square Garden
  • 12 de febrero – Nueva York – Madison Square Garden
  • 14 de febrero – Boston – TD Garden
  • 18 de febrero – Denver – Ball Arena
  • 21 de febrero – Sacramento – Golden 1 Center
  • 24 de febrero – Seattle – Climate Pledge Arena
  • 25 de febrero – Portland – Moda Center
  • 27 de febrero – Las Vegas – T-Mobile Arena
  • 28 de febrero – Los Ángeles – Intuit Dome
  • 5 de marzo– San José – SAP Arena
  • 8 de marzo – Salt Lake City – Maverik Center
  • 11 de marzo – Palm Desert – Acrisure Arena
  • 12 de marzo – San Diego – Pechanga Arena
  • 14 de marzo – San Francisco – Chase Center
  • 15 de marzo – Anaheim – Honda Center
  • 20 de marzo – Glendale  – Desert Diamond Arena
  • 22 de marzo – Houston – Toyota Center
  • 25 de marzo – San Antonio – Frost Bank Center
  • 27 de marzo – McAllen – Bert Ogden Arena
  • 29 de marzo – Austin – Moody Center
  • 2 de abril – Miami – Kaseya Center
  • 3 de abril – Miami – Kaseya Center
  • 5 de abril – Miami – Kaseya Center
  • 6 de abril – Miami – Kaseya Center
  • 7 de abril – Miami – Kaseya Center
  • 10 de abril – Nashville – Bridgestone Arena
  • 11 de abril – Atlanta – State Farm Arena
  • 13 de abril – Washington – Capital One Arena
  • 16 de abril – Reading – Santander Arena
  • 17 de abril – Atlantic City – HRL Etess Arena

LECTURAS RELACIONADAS

Ricardo Arjona en Guatemala: canciones que debe conocer antes de su gira “Lo que el Seco no dijo”

chevron-right

Ricardo Arjona en concierto: 8 claves para asistir a la residencia “Lo que el Seco no dijo” en Ciudad de Guatemala

chevron-right

Puerto Rico

  • 24 de abril 2026 – San Juan – Coliseo de Puerto Rico

Argentina

Todos los conciertos se efectuarán en Movistar Arena, Buenos Aires.

  • 1 de mayo 2026
  • 2 de mayo  
  • 3 de mayo
  • 7 de mayo
  • 8 de mayo
  • 11 de mayo
  • 12 de mayo
  • 17 de mayo
  • 18 de mayo
  • 23 de mayo
  • 24 de mayo
Ricardo Arjona
La gira internacional de Ricardo Arjona podría finalizar en Chile en 2026, según la programación oficial de la gira "Lo que el Seco no dijo". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Chile

Los conciertos están programados para efectuarse en Santiago de Chile en Movistar Arena, según información oficial.

  • 5 de junio del 2026
  • 7 de junio
  • 9 de junio
  • 12 de junio
  • 13 de junio
  • 14 de junio
  • 16 de junio
  • 18 de junio

*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en estos eventos.

LECTURAS RELACIONADAS

Ricardo Arjona arrasa en Argentina con 10 conciertos Sold Out en su gira "Lo que el Seco no dijo", del 2026

chevron-right
Acerca de WordPress Mis sitios Prensa Libre 11 Comment in moderation Añadir Stats Search: 0 queries Hola, Lucrecia Choy Añadir Nueva Nota Ricardo Arjona emociona con el anuncio de su presentación en Argentina y Chile, y recuerda lo difícil que fue comenzar Ctrl+K Save draft Publish Change block type or style Block Imagen Destacada is at the beginning of the content and can’t be moved up Move Imagen Destacada block from position 1 down to position 2 Eliminar imagen destacada Ricardo Arjona emociona con el anuncio de su presentación en Argentina y Chile, y recuerda lo difícil que fue comenzar ﻿ Ricardo Arjona emociona con el anuncio de su presentación en Argentina y Chile, y recuerda lo difícil que fue comenzar

Ricardo Arjona emociona con el anuncio de sus conciertos en Argentina y Chile, y recuerda lo difícil que fue comenzar

chevron-right

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Conciertos en Guatemala Lo que el seco no dijo Ricardo Arjona Tendencias 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS