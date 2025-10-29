escenario
Gira de Ricardo Arjona: Lista completa de fechas confirmadas de “Lo que el Seco no dijo” en Guatemala y otros países
Este 31 de octubre comenzará en Guatemala la gira "Lo que el Seco no dijo" del cantautor Ricardo Arjona. Conozca las fechas confirmadas de sus presentaciones en el país y el extranjero.
Ricardo Arjona comenzará la gira "Lo que el Seco no dijo" en su natal Guatemala, un evento histórico para la historia musical del país. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)
“A solo unos días de la maravilla. Volver”, anunció recientemente Ricardo Arjona en su cuenta oficial de Instagram, en referencia a su gira Lo que el Seco no dijo, una serie de conciertos que comenzará en Guatemala y se extenderá a otros países.
Esta gira arrancará el 31 de octubre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, uno de los recintos más emblemáticos del país.
Además, el cantautor ofrecerá conciertos en Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina y Chile, según lo confirmado en su sitio web oficial.
En distintas publicaciones en redes sociales, Arjona ha compartido imágenes y videos de los preparativos de esta gira esperada por sus seguidores. “Porque las cosas que se escriben… hay que salirlas a gritar”, expresó en una de ellas. A continuación, compartimos la lista de conciertos que brindará el cantautor, según lo confirmado hasta el momento.
Lista completa de los conciertos de Ricardo Arjona durante en su esperada gira
Guatemala
Todas las presentaciones tendrán lugar en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (Teatro Nacional de Guatemala) en la zona 1 capitalina. Todas las entradas fueron vendidas con anterioridad.
- 31 de octubre del 2025
- 1 de noviembre
- 2 de noviembre
- 6 de noviembre
- 7 de noviembre
- 8 de noviembre
- 9 de noviembre
- 13 de noviembre
- 14 de noviembre
- 15 de noviembre
- 16 de noviembre
- 20 de noviembre
- 21 de noviembre
- 22 de noviembre
- 23 de noviembre
- 27 de noviembre
- 28 de noviembre
- 29 de noviembre
- 30 de noviembre
- 4 de diciembre del 2025
- 5 de diciembre
- 6 de diciembre
- 7 de diciembre
Estados Unidos
De acuerdo con el sitio oficial del cantautor, estas son las fechas y recintos programados en Estados Unidos para el 2026. En algunas localidades, los boletos se encuentran agotados.
- 30 de enero 2026 - Chicago – Allstate Arena
- 3 de febrero – Charlotte – Spectrum Center
- 6 de febrero – Hartford – People’s Bank Arena
- 7 de febrero – Elmont – UBS Arena
- 11 de febrero – Nueva York – Madison Square Garden
- 12 de febrero – Nueva York – Madison Square Garden
- 14 de febrero – Boston – TD Garden
- 18 de febrero – Denver – Ball Arena
- 21 de febrero – Sacramento – Golden 1 Center
- 24 de febrero – Seattle – Climate Pledge Arena
- 25 de febrero – Portland – Moda Center
- 27 de febrero – Las Vegas – T-Mobile Arena
- 28 de febrero – Los Ángeles – Intuit Dome
- 5 de marzo– San José – SAP Arena
- 8 de marzo – Salt Lake City – Maverik Center
- 11 de marzo – Palm Desert – Acrisure Arena
- 12 de marzo – San Diego – Pechanga Arena
- 14 de marzo – San Francisco – Chase Center
- 15 de marzo – Anaheim – Honda Center
- 20 de marzo – Glendale – Desert Diamond Arena
- 22 de marzo – Houston – Toyota Center
- 25 de marzo – San Antonio – Frost Bank Center
- 27 de marzo – McAllen – Bert Ogden Arena
- 29 de marzo – Austin – Moody Center
- 2 de abril – Miami – Kaseya Center
- 3 de abril – Miami – Kaseya Center
- 5 de abril – Miami – Kaseya Center
- 6 de abril – Miami – Kaseya Center
- 7 de abril – Miami – Kaseya Center
- 10 de abril – Nashville – Bridgestone Arena
- 11 de abril – Atlanta – State Farm Arena
- 13 de abril – Washington – Capital One Arena
- 16 de abril – Reading – Santander Arena
- 17 de abril – Atlantic City – HRL Etess Arena
Puerto Rico
- 24 de abril 2026 – San Juan – Coliseo de Puerto Rico
Argentina
Todos los conciertos se efectuarán en Movistar Arena, Buenos Aires.
- 1 de mayo 2026
- 2 de mayo
- 3 de mayo
- 7 de mayo
- 8 de mayo
- 11 de mayo
- 12 de mayo
- 17 de mayo
- 18 de mayo
- 23 de mayo
- 24 de mayo
Chile
Los conciertos están programados para efectuarse en Santiago de Chile en Movistar Arena, según información oficial.
- 5 de junio del 2026
- 7 de junio
- 9 de junio
- 12 de junio
- 13 de junio
- 14 de junio
- 16 de junio
- 18 de junio
*Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en estos eventos.