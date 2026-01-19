Niños de la Fundación Adentro celebran a Arjona con serenata de cumpleaños



Édgar Ricardo Arjona Morales, conocido artísticamente como Ricardo Arjona, nació el 19 de enero de 1964 en Jocotenango, Sacatepéquez. Este 19 de enero de 2026, el cantautor guatemalteco celebra 62 años de vida y lo hace tras haber protagonizado un hito sin precedentes en la historia musical del país.

Entre el 31 de octubre y el 14 de diciembre de 2025, Arjona ofreció 27 conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, como parte de su residencia y gira Lo que el Seco no dijo. Lo que comenzó con 15 fechas que se agotaron en apenas dos horas se convirtió en una residencia histórica que convocó a cerca de dos mil personas cada noche. Para muchos, fue el reencuentro más íntimo y cercano con el artista y para él, fue un momento único en el país en que comenzó su sueño.

Arjona, antes de los grandes escenarios, fue maestro. En la década de 1980 se graduó de magisterio en el Instituto Rafael Aqueche. Impartió clases de segundo a sexto primaria en la Escuela Nacional Mixta Urbana No. 454, en la zona 18. Al mismo tiempo jugaba baloncesto y exploraba las artes escénicas. También estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Ese joven que corría de la escuela a los entrenamientos y de los escenarios universitarios a las aulas, es hoy un referente continental.

Ahora al continuar con su gira, le espera como primer destino Estados Unidos. La primera presentación de Ricardo Arjona en suelo estadounidense será el próximo viernes 30 de enero en el Allstate Arena, un estadio deportivo ubicado en la ciudad de Rosemont, Illinois, sede de los Chicago Wolves.

Este 19 de enero, los seguidores de Ricardo Arjona han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación por su cumpleaños número 62. Entre las múltiples muestras de cariño, una ha destacado por su ternura y significado: los niños de la Fundación Adentro le cantaron al cantautor guatemalteco la clásica melodía de “Ya queremos pastel”, con voces afinadas y una alegría contagiosa.

Hoy cumple años el filosofo poeta ,cantante mas romantico ,el que emociona hace llorar con sus letras sabias el que le llega al alma al corazón a todos sus seguidores ,te amamos !!! FELIZCUMPLE RICARDO ARJONA!!!! — Caudilla Blanca (@Caudillablanca) January 19, 2026

En 2014, Arjona inauguró la escuela Adentro, Nohemí Morales de Arjona, en honor a su madre, fallecida el 4 de diciembre de 2013. Este centro educativo, ubicado en la aldea El Ixcanal, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, ha crecido hasta convertirse en un referente en formación académica y artística en la región.

El propio Arjona ha expresado en distintas entrevistas su deseo de que este modelo educativo se replique en otras comunidades del país. Parte de los fondos recaudados durante su reciente gira Lo que el Seco no dijo están destinados a fortalecer la labor de la Fundación Adentro y garantizar el acceso a una educación integral para los estudiantes del proyecto.