“El amor de mi vida”: Jason Momoa habla de Adria Arjona en premiere de The Wrecking Crew

La película The Wrecking Crew (Equipo Demolición) se estrenará el próximo 28 de enero en Prime Video. El 15 de enero se llevó a cabo una presentación en la Ciudad de Nueva York, a la que asistieron Jason Momoa, quien interpreta uno de los papeles principales, y su novia, Adria Arjona.

The Wrecking Crew narra la historia de un improbable dúo de hermanastros, Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista), que se ven envueltos en la investigación del asesinato de su padre en Hawái, lo que los conduce a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de gran alcance. Uno es un impulsivo detective; el otro, un hombre disciplinado.

Ambientada en las calles de Hawái, la cinta cuenta con un reparto que incluye a Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root y Morena Baccarin. Está dirigida por Ángel Manuel Soto (Blue Beetle), escrita por Jonathan Tropper y producida por Jeff Fierson, Jason Momoa, Dave Bautista, Matt Reeves y Lynn Harris.

La revista People publicó una entrevista exclusiva con Momoa durante el evento. “Estaba emocionado de tener a su novia, Adria Arjona, a su lado mientras presentaba su nueva película, The Wrecking Crew”, se consigna en la nota.

Momoa, de 46 años, y Arjona, de 33, se abrazaron y compartieron un beso en la alfombra roja durante el estreno, según describe la publicación. “Es el amor de mi vida. Estoy muy emocionado”, dijo Momoa a People al ser consultado sobre el apoyo de Arjona. “Me alegra que tengamos agendas alineadas. Los dos estamos aquí. Ella va a hacer una película. Yo voy a hacer otra, así que es perfecto que podamos estar aquí juntos”, agregó.

En el 2025, la pareja hizo varias apariciones públicas, incluido el Festival de Cannes. Otro momento que no pasó desapercibido fue su llegada a Guatemala, a la residencia y a los primeros conciertos de la gira Lo que el seco no dijo, de Ricardo Arjona, padre de Adria.

Se observó a Momoa mientras grababa videos y fotografías de su novia, especialmente durante el momento en que, mientras Arjona interpretaba Mujer, su hija apareció sorpresivamente en el escenario.

Además, fueron captados en otros espacios de la ciudad capital, como el Mercado Central y la zona 4, así como en Tikal y Antigua Guatemala.

Según el noticiero estadounidense E! Entertainment, especializado en celebridades de Hollywood, la pareja se conoció en enero del 2021, durante la filmación de la película de Netflix Sweet Girl. En ese entonces, ambos estaban casados con sus respectivas parejas.



Jason Momoa estuvo casado con la actriz estadounidense Lisa Bonet, de 57 años, desde el 2017 hasta el 2024, con quien tuvo dos hijos: Lola Lolani y Nakoa-Wolf. Por su parte, Arjona estuvo casada del 2020 al 2022 con su exesposo Edgardo Canales, empresario y abogado de la industria del entretenimiento, originario de Puerto Rico. En mayo del 2024, Momoa publicó en Instagram una fotografía que confirmó su relación con Arjona.



