Ricardo Arjona recibe homenaje en pleno partido en el Madison Square Garden de Nueva York

A horas de celebrar el primero de dos conciertos en el Madison Square Garden, con los que alcanzó el sold out, Ricardo Arjona vivió un momento especial la noche del 10 de febrero, cuando se le rindió un pequeño homenaje en pleno partido.

Con la canción 70%, de su nuevo álbum SECO, las pantallas gigantes del Madison Square Garden mostraron imágenes de Arjona en medio del encuentro entre los Indiana Pacers y los New York Knicks, y anunciaron sus próximas presentaciones en el recinto.

Fue durante el medio tiempo cuando, con su visita, el cantautor guatemalteco captó la atención de los presentes con el video de 70%. Posteriormente, Arjona saludó al público.

Junto a su imagen se leía un cintillo: “Ricardo Arjona. Presentándose en el MSG el 11 y 12 de febrero”, y luego se proyectó la publicidad de su residencia Lo que el Seco no dijo.

Entre los gritos de algunos seguidores presentes en el partido, el comentarista destacó: “Saludamos a Ricardo Arjona, mañana inicia su espectáculo”, lo que generó un momento especial.

Video sobre el pequeño homenaje a Ricardo Arjona durante el partido de los Indiana Pacers y los New York Knicks. (Video: Redes sociales Ricardo Arjona)

En sus historias de Instagram, Arjona compartió un video en el que muestra cómo vivió el partido entre los Indiana Pacers y los New York Knicks, desde un asiento en primera fila que le permitía estar cerca de la cancha, lo cual le recordó su etapa como baloncestista.

Junto al mensaje “Cerquita. Como en los viejos tiempos”, el cantautor compartió su visita al Madison Square Garden, horas antes de iniciar su primer concierto en ese recinto, para el cual agotó entradas en seis horas. Posteriormente abrió una segunda fecha, que también alcanzó el sold out.

Ricardo Arjona disfruta en primera fila el partido entre los Indiana Pacers y los New York Knicks. (Video: Redes sociales Ricardo Arjona)

El cantautor fue ovacionado por el público durante el medio tiempo del partido. El gesto ocurrió previo a que al menos 20 mil personas por concierto coreen canciones como Grita, Despacio que hay prisa y Mujer, así como sus clásicos Historia de un taxi, Señora de las cuatro décadas y Jesús verbo no sustantivo.

Cartelera que anuncia los dos conciertos del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona en el Madison Square Garden. (Video: Redes sociales Ricardo Arjona)

La NBA también publicó una imagen del cantautor dentro del recinto junto al mensaje: “El músico (y exbaloncestista) guatemalteco, Ricardo Arjona, dice presente en el partido de los Knicks”.