Ricardo Arjona recibe homenaje en pleno partido en el Madison Square Garden de Nueva York

Escenario

Ricardo Arjona recibe homenaje en pleno partido en el Madison Square Garden de Nueva York

Previo a iniciar su concierto en el Madison Square Garden, en la Ciudad de Nueva York, imágenes del cantautor Ricardo Arjona se viralizaron tras el momento que vivió durante un partido en el recinto.

|

time-clock

Ricardo Arjona

Ricardo Arjona hizo realidad el sueño de Pablo, un pequeño que es fanático del cantautor. (Foto Prensa Libre: cortesía Metamorfosis)

A horas de celebrar el primero de dos conciertos en el Madison Square Garden, con los que alcanzó el sold out, Ricardo Arjona vivió un momento especial la noche del 10 de febrero, cuando se le rindió un pequeño homenaje en pleno partido.

Con la canción 70%, de su nuevo álbum SECO, las pantallas gigantes del Madison Square Garden mostraron imágenes de Arjona en medio del encuentro entre los Indiana Pacers y los New York Knicks, y anunciaron sus próximas presentaciones en el recinto.

Fue durante el medio tiempo cuando, con su visita, el cantautor guatemalteco captó la atención de los presentes con el video de 70%. Posteriormente, Arjona saludó al público.

Junto a su imagen se leía un cintillo: “Ricardo Arjona. Presentándose en el MSG el 11 y 12 de febrero”, y luego se proyectó la publicidad de su residencia Lo que el Seco no dijo.

LECTURAS RELACIONADAS

Premio Nacional de Literatura 2025 a Méndez Vides: “No pretendo moralizar: solo cuento historias”

chevron-right
CH0. RAPA NUI (CHILE), 02/10/2024.- Fotografía del eclipse solar anular este miércoles, en Rapa Nui (Chile). El eclipse alcanzó el anillo de fuego con una cobertura de 93%. EFE/ STR

Eclipse solar del 2026: cuánto durará, en qué países se verá el anillo de fuego del 17 de febrero y fechas de otros eclipses

chevron-right

Entre los gritos de algunos seguidores presentes en el partido, el comentarista destacó: “Saludamos a Ricardo Arjona, mañana inicia su espectáculo”, lo que generó un momento especial.

Video sobre el pequeño homenaje a Ricardo Arjona durante el partido de los Indiana Pacers y los New York Knicks. (Video: Redes sociales Ricardo Arjona)

En sus historias de Instagram, Arjona compartió un video en el que muestra cómo vivió el partido entre los Indiana Pacers y los New York Knicks, desde un asiento en primera fila que le permitía estar cerca de la cancha, lo cual le recordó su etapa como baloncestista.

Junto al mensaje “Cerquita. Como en los viejos tiempos”, el cantautor compartió su visita al Madison Square Garden, horas antes de iniciar su primer concierto en ese recinto, para el cual agotó entradas en seis horas. Posteriormente abrió una segunda fecha, que también alcanzó el sold out.

Ricardo Arjona disfruta en primera fila el partido entre los Indiana Pacers y los New York Knicks. (Video: Redes sociales Ricardo Arjona)

El cantautor fue ovacionado por el público durante el medio tiempo del partido. El gesto ocurrió previo a que al menos 20 mil personas por concierto coreen canciones como Grita, Despacio que hay prisa y Mujer, así como sus clásicos Historia de un taxi, Señora de las cuatro décadas y Jesús verbo no sustantivo.

Cartelera que anuncia los dos conciertos del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona en el Madison Square Garden. (Video: Redes sociales Ricardo Arjona)

La NBA también publicó una imagen del cantautor dentro del recinto junto al mensaje: “El músico (y exbaloncestista) guatemalteco, Ricardo Arjona, dice presente en el partido de los Knicks”.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Madison Square Garden NBA Nueva York Ricardo Arjona Seco Tendencias 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS