Eclipse solar del 2026: cuánto durará, en qué países se verá el anillo de fuego del 17 de febrero y fechas de otros eclipses

Cuando el cielo se oscurezca y la Luna cubra parcialmente al Sol, el firmamento será escenario de uno de los fenómenos más esperados por los aficionados a la astronomía: el eclipse solar anular, un espectáculo natural imperdible. El evento ocurrirá el 17 de febrero del 2026 y será visible en distintas regiones del planeta.

El llamado anillo de fuego se produce cuando la Luna se ubica directamente entre la Tierra y el Sol. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), este tipo de eclipse solar “ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero se encuentra en su punto más alejado de la Tierra o cerca de él”.

Debido a esa distancia, explica la NASA, la Luna se percibe más pequeña que el Sol y no logra cubrirlo por completo. Como resultado, en el momento de máxima alineación se forma una aureola de luz alrededor del disco lunar, conocida coloquialmente como anillo de fuego.

Este bloqueo parcial de la luz solar provoca que, durante un breve lapso, la superficie terrestre experimente una notable disminución de luminosidad y el cielo se transforme en un espectáculo natural singular, detalla la agencia espacial estadounidense.

De acuerdo con datos de CNN en Español, la franja de anularidad tendrá un ancho aproximado de 616 kilómetros y recorrerá regiones remotas de la Antártida y el océano Antártico. En otras zonas del planeta, el fenómeno solo será visible como un eclipse parcial.

La página especializada Eclipse Wise señala que el eclipse del 17 de febrero podrá observarse de la siguiente manera:

Eclipse parcial: sur de Argentina y Chile, Sudáfrica y la Antártida

sur de Argentina y Chile, Sudáfrica y la Antártida Eclipse anular: Antártida

En el caso de Guatemala, explicó el divulgador científico Edgar Castro, el fenómeno no podrá observarse de manera directa, aunque recomendó seguirlo mediante transmisiones especializadas. En regiones como América Central y América del Norte, el eclipse no será visible.

CNN también informó que la duración máxima de la anularidad será de 2 minutos y 20.9 segundos. Fuera de su trayecto, el eclipse se apreciará de forma parcial en áreas limitadas del sur de África y el extremo sur de Sudamérica.

Eclipse Wise indicó que el instante de mayor del eclipse ocurrirá el 17 de febrero del 2026 a las 12.13.06 TD (12.11.54 UT1), lo que equivale a las 6.11.54 horas de Guatemala. El momento de máxima anularidad se registrará entre las 6.11 y las 6.13 horas, según el punto de observación, de acuerdo con Infobae.

Además, en el 2026 está previsto un segundo eclipse solar, esta vez de tipo total. Según la NASA, este fenómeno podrá observarse el 12 de agosto del 2026.

Próximos eclipses solares