Eclipse solar del 2026: cuándo será y dónde se podrá ver el llamado “anillo de fuego”

El cielo volverá a captar la atención en el 2026, cuando ocurra uno de los fenómenos astronómicos más extraordinarios: el eclipse solar anular que permitirá observar el llamado anillo de fuego en diversas partes del mundo.

Este fenómeno, que atrae a aficionados a la astronomía, será uno de los eventos destacados del año. La NASA explica que se produce cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero se encuentra en su punto más alejado o cerca de él.

Debido a esa distancia, la Luna parece más pequeña que el Sol y no lo cubre por completo; como resultado, se observa como un disco oscuro sobre otro más grande y brillante, creando el conocido anillo de fuego que rodea a la Luna, explica la NASA.

El eclipse solar anular ocurrirá el próximo 17 de febrero del 2026 y será visible en áreas como la Antártida. La NASA señala que en regiones de África, Sudamérica, el océano Pacífico, el Atlántico y el Índico se apreciará de forma parcial.

El astrónomo Edgar Castro indica que en Guatemala, así como en otras zonas de América Central y América del Norte, este fenómeno no será visible. En cambio, en países como Argentina y Chile podrá observarse parcialmente.

Aunque no será posible verlo desde el país, el eclipse podrá seguirse en diversas plataformas. Según cálculos del Instituto Geográfico Nacional de España, publicados por Infobae, las fases del fenómeno se desarrollarán en el siguiente horario, convertido a la hora local (UTC-6):

Horarios del eclipse solar del 2026 en Guatemala:

Inicio del eclipse parcial: ~3.56 horas

Máximo del eclipse (anillo de fuego): ~6.11 a 6.13 horas

Fin del eclipse: ~8.27 horas

El eclipse tendrá una duración total de más de cuatro horas, aunque la fase del anillo de fuego será breve, de apenas dos minutos o poco más, según Infobae. El momento de máxima anularidad será entre las 6.11 y 6.13 horas, dependiendo del punto de observación.

Otros eclipses del 2026

Eclipse solar

Eclipse solar total: la NASA informa que el 12 de agosto del 2026 ocurrirá un eclipse solar total, visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. El fenómeno también se apreciará de forma parcial en Europa, África, América del Norte, el océano Atlántico, el Ártico y el Pacífico.

Al igual que el anular, este eclipse no será visible desde Guatemala, según indica Castro.

Eclipses lunares