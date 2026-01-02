Eclipses en 2026: fechas clave y regiones del mundo donde serán visibles

El cielo protagonizará cuatro eclipses a lo largo del 2026. De acuerdo con la NASA, ocurrirán dos eclipses de Sol y dos de Luna.

Según la agencia espacial, un eclipse de Sol ocurre cuando la Luna se interpone en el camino de la luz solar y proyecta su sombra sobre la Tierra. “Eso significa que, durante el día, la Luna se mueve por delante del Sol y se pone oscuro”, explica la NASA.

En el caso del eclipse de Luna, es la Tierra la que bloquea la luz solar que llega hasta la Luna. Por ello, durante la noche, la Luna llena deja de ser visible conforme la sombra terrestre la cubre.

De acuerdo con los expertos de la NASA, durante los eclipses lunares la Luna adquiere un tono rojizo porque la atmósfera de la Tierra absorbe otras tonalidades mientras desvía parte de la luz solar hacia la superficie lunar.

¿Qué eclipses habrá en el 2026 alrededor del mundo?

El sitio especializado Time and Date y la NASA señalan que estos serán los eclipses de Sol y de Luna que se observarán durante el 2026.

Eclipses de Sol en el 2026

Eclipse anular del 17 de febrero. Se podrá observar un eclipse solar anular en la Antártida y un eclipse parcial en la Antártida, África, Sudamérica, el océano Pacífico, el océano Atlántico y el océano Índico. Eclipse total del 12 de agosto. Será visible como eclipse solar total en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal. También se verá como eclipse parcial en Europa, África, América del Norte, el océano Atlántico, el océano Ártico y el océano Pacífico.

Eclipse solar observado desde Tenerife en España. (Foto Prensa Libre: EFE)

Eclipses de Luna en el 2026

Eclipse total del 3 de marzo. Será visible en Asia, Australia, islas del Pacífico y América. Eclipse parcial del 27 y 28 de agosto. Se podrá observar en América, Europa, África y Asia occidental.