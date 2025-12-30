Lluvia de estrellas Cuadrántidas 2026: a qué hora observar su pico en Guatemala

El astrónomo Edgar Castro Bathen anunció la primera observación astronómica para el 2026. Se trata de la lluvia de estrellas (meteoros) conocida como Cuadrántidas, la cual tendrá lugar a inicios de enero.

Según Castro, podrán observarse a partir de las 0 horas del 3 de enero (medianoche). El pico de esta lluvia de meteoros se extenderá hasta el día 4. El profesional indica que debe observarse hacia el norte, y que este fenómeno no requiere binoculares ni telescopio.

Sin embargo, el astrónomo guatemalteco comenta que el cielo debe estar despejado, por lo que las condiciones climáticas son cruciales para la observación.

De acuerdo con Star Walk, la actividad de esta lluvia comenzó el 28 de noviembre y finalizará el 12 de enero, pero su pico se observará los días 3 y 4, como se indicó anteriormente.

¿Qué son las Cuadrántidas, la lluvia de estrellas visible en enero del 2026?

Star Walk señala que las Cuadrántidas figuran entre las tres principales lluvias de meteoros por su intensidad potencial. Pese a la Luna llena, los observadores dedicados podrían ver algunos destellos brillantes. Para ello, el sitio especializado recomienda la aplicación Sky Tonight para determinar cuándo el radiante esté alto en el cielo y así observar las estrellas fugaces.

De acuerdo con Star Walk, durante esta lluvia se producen alrededor de 100 meteoros por hora. “Famosas por sus bolas de fuego brillantes, ofrecen un espectáculo deslumbrante, pero de corta duración a comienzos de enero”, mencionan.

Según Infobae, en condiciones ideales podrían producirse lluvias de hasta 200 meteoros por hora, razón por la que es uno de los fenómenos astronómicos más atractivos de enero.