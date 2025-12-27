Año Nuevo Chino 2026: fecha de inicio, animal del año, duración, significado y formas de celebración

En un momento de renovación personal y colectiva, el Año Nuevo Chino se posiciona como una de las celebraciones más antiguas de la humanidad. Cada ciclo está marcado por un animal del zodiaco y un elemento, los cuales definen las energías del nuevo año.

A diferencia del 1 de enero del calendario gregoriano, esta festividad se rige por el calendario lunisolar. También conocida como Fiesta de la Primavera o Año Nuevo Lunar, comienza con la segunda luna nueva posterior al solsticio de invierno, lo que sitúa su celebración entre el 21 de enero y el 20 de febrero.

En el 2026, el Año Nuevo Chino se celebrará el 17 de febrero, fecha que simboliza el inicio de un nuevo ciclo. Para las familias que siguen esta tradición, es una ocasión especial para realizar rituales con los que se busca atraer buena fortuna, salud y prosperidad, destaca el medio La Razón.

En esta cultura, cada año está regido por uno de los 12 animales del zodiaco chino, así como por uno de los cinco elementos. El nuevo año corresponderá al caballo de fuego. Aunque el inicio de esta celebración no tiene una fecha fija, suele durar aproximadamente 16 días, hasta la celebración del Festival de los Faroles.

Según el portal Star Walk Space, dicha celebración iniciará el 16 de febrero, en la víspera del Año Nuevo Lunar, y se extenderá hasta el 3 de marzo, antes de la luna llena.

¿Cuánto dura el Año Nuevo Chino?

El año lunar del 2026 se extenderá hasta el 5 de febrero del 2027, cuando comenzará el siguiente signo del zodiaco chino, según destaca La Razón. A diferencia del calendario gregoriano, el año chino no dura exactamente 365 días, sino que varía entre 354 y 384 días, de acuerdo con el ciclo lunar.

El calendario chino se basa en el mes sinódico, es decir, el tiempo que tarda la Luna en completar una revolución respecto del Sol. Cada mes lunar tiene una duración aproximada de 29.53 días. Al multiplicar esta cifra por 12, se obtiene un año de 354 días, lo que representa 11 días menos que un año solar.

Para corregir esa diferencia y mantener el calendario alineado con las estaciones, el sistema chino agrega un decimotercer mes cada tres años. Este mes adicional, conocido como “mes bisiesto”, explica por qué el Año Nuevo Chino cambia de fecha cada año en el calendario gregoriano, destaca Star Walk Space.

¿Cuál es el simbolismo del año del caballo de fuego?

Seleccionado según el horóscopo chino, el caballo de fuego será el animal que representará el Año Nuevo Chino del 2026. Por sí solo, el caballo simboliza movimiento, vitalidad e independencia. Combinado con el elemento fuego —que representa energía, pasión y transformación—, este año se interpreta como un periodo de cambios significativos vinculado a la acción y el dinamismo, señala La Razón.

Por su parte, Vogue Latinoamérica resalta que el caballo de fuego representa fuerza, libertad y elegancia. “Tiene un espíritu indomable que siempre está en movimiento y busca explorar nuevos territorios en cada aspecto de su vida”.

¿Cómo se celebra?