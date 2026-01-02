¿A qué hora se verá la primera Luna llena de enero de 2026 en Guatemala?

El inicio del año vendrá acompañado de la Luna llena de enero, uno de los fenómenos más esperados de cada mes. Como el satélite de la Tierra se verá más grande de lo habitual, se considera la primera superluna del año.

Este evento astronómico tendrá lugar el sábado 3 de enero del 2026, entre las 4.03 y 4.04 horas, según el astrónomo Edgar Castro y Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA). A esta se le conoce como “Luna de lobo” en la cultura popular.

Según El almanaque del viejo granjero, este nombre obedece a que durante esta época del año se escuchaba frecuentemente el aullido de los lobos en algunas regiones.

Aunque tradicionalmente se creía que los lobos aullaban por hambre, conforme a la evolución humana se comprendió que el aullido era utilizado para localizar a los miembros de la manada, reforzar lazos sociales y reunirse para cazar. Se estima que los colonos europeos utilizaron el término “Luna de lobo” antes de llegar a Norteamérica.

Otros nombres que recibe la Luna llena de enero

Luna central

Luna fría

Luna Explosiva de Escarcha

Luna Severa

Luna Congelada

Luna Dura

Luna del Ganso Canadiense

Gran Luna

Luna de los Saludos

Luna del Espíritu

¿Qué otras fases lunares habrá en enero de 2026?

Según medios internacionales, estas son otras fases de la Luna que serán visibles durante el mes: