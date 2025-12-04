En vivo: así se observa la última Superluna del 2025 en Guatemala

En vivo: así se observa la última Superluna del 2025 en Guatemala

Este 4 de diciembre, la Superluna ofrece un espectáculo sin precedentes. A continuación, compartimos imágenes en vivo de este hermoso fenómeno astronómico.

María Alejandra Guzmán

Superluna desde la Ciudad de Guatemala

Así luce la Superluna en ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

El cielo de Guatemala se engalana con la última Superluna del año, un evento astronómico esperado por los aficionados a la observación celeste.

Según datos hemerográficos de Prensa Libre, esta fase se conoce como “Luna fría”, debido a la proximidad del invierno en el hemisferio norte.

El Almanaque del Viejo Granjero indica que esta fase también recibe otros nombres, como Luna que se aclara a la deriva, Luna de árboles que explotan con escarcha, Luna de escarcha, Luna del Espíritu Pequeño, Luna de la Noche Larga, Luna de pleno invierno y Luna de nieve.

Esta fase lunar, conocida como plenilunio, es la más llamativa del mes, ya que el satélite natural de la Tierra se observa completamente redondo y resplandeciente, comenta el astrónomo Edgar Castro Bathen.

“Es el momento en que más ilumina nuestras noches y podemos verla durante toda la noche, desde su salida hasta el amanecer. Aunque la fase de Luna llena se prolonga, el brillo máximo solo se aprecia durante una noche”, explica el experto.

Significado de la Superluna de diciembre

Desde una perspectiva mística y espiritual, la Luna llena se asocia con la culminación de proyectos. Además, fuentes internacionales destacan que la Luna fría favorece la liberación de patrones mentales que ya no resultan útiles, lo que permite dejar atrás cargas del pasado y propiciar una evolución personal.

A continuación, compartimos imágenes en directo de lo que ocurre durante esta noche espectacular, en la que la belleza astronómica ofrece un evento singular.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

