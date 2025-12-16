¿Por qué en el 2026 habrá Luna azul en Guatemala y en qué consiste este fenómeno?

La Luna azul es uno de los fenómenos más curiosos que ofrece el satélite de la Tierra. Sin embargo, no se relaciona con la tonalidad de la Luna, sino con otro aspecto.

De acuerdo con la NASA, la Luna azul es una luna “extra” en una estación que por lo regular cuenta con cuatro lunas llenas. “Este evento suele producirse cada dos años y medio”, apunta el ente científico.

Además, el término tiene otra acepción: se utiliza para denominar a la segunda Luna llena que ocurre durante un mismo mes, un fenómeno que también se repite, en promedio, cada dos años y medio. Este término se acuñó desde 1940.

Según Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), habrá una Luna azul en mayo del 2026. La primera tendrá lugar el 1 de mayo, a las 11.24 horas, y la segunda, el día 31, a las 2.45 horas.

Otros tipos de Luna llena, según la NASA

El ente científico reconoce otros tipos de Luna llena que pueden apreciarse en distintos momentos del año. Algunas de ellas son: