ciencia
¿Por qué en el 2026 habrá Luna azul en Guatemala y en qué consiste este fenómeno?
La ciencia apunta a que la Luna azul es un evento que ocurre cada dos años y medio. Descubra en qué consiste y cuándo podrá observarse en Guatemala.
La Luna azul es un fenómeno que no se relaciona con la coloración del satélite, sino con la recurrencia de ciertas fases. Imagen tomada desde España. (Foto Prensa Libre: EFE)
La Luna azul es uno de los fenómenos más curiosos que ofrece el satélite de la Tierra. Sin embargo, no se relaciona con la tonalidad de la Luna, sino con otro aspecto.
De acuerdo con la NASA, la Luna azul es una luna “extra” en una estación que por lo regular cuenta con cuatro lunas llenas. “Este evento suele producirse cada dos años y medio”, apunta el ente científico.
Además, el término tiene otra acepción: se utiliza para denominar a la segunda Luna llena que ocurre durante un mismo mes, un fenómeno que también se repite, en promedio, cada dos años y medio. Este término se acuñó desde 1940.
Según Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA), habrá una Luna azul en mayo del 2026. La primera tendrá lugar el 1 de mayo, a las 11.24 horas, y la segunda, el día 31, a las 2.45 horas.
Otros tipos de Luna llena, según la NASA
El ente científico reconoce otros tipos de Luna llena que pueden apreciarse en distintos momentos del año. Algunas de ellas son:
- Superluna: Sucede cuando la Luna se observa mucho más grande de lo normal. Los astrónomos no la llaman “superluna”, sino “Luna llena en perigeo”, ya que se encuentra en el punto más próximo a nuestro planeta de toda su órbita.
- Luna de cosecha: Se asocia con dicha fase lunar cercana al otoño en algunos países del mundo.
- Luna roja: De acuerdo con National Geographic, el fenómeno de la Luna roja (conocida también como “de sangre”) se deriva de los eclipses totales lunares, momento en el que el satélite adquiere un tono rojizo. Además, la Luna puede mostrar este color cuando existe contaminación en el aire, indican distintas fuentes.