Solsticio de invierno 2025: ¿cuándo será el día más corto del año en Guatemala?

¿Sabía que durante el solsticio de invierno se puede apreciar el día más corto en Guatemala y otros lugares del hemisferio norte? Los solsticios ocurren dos veces al año: en junio y diciembre.

Según medios internacionales, el próximo solsticio de invierno tendrá lugar el 21 de diciembre. De acuerdo con National Geographic, los solsticios se caracterizan por ser el instante en el que el Sol “alcanza su mínima o máxima declinación angular respecto al ecuador terrestre”.

El Sol se posicionará a las 6.23 horas y se ocultará a las 17.39 horas, indican especialistas del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Esto significa que una parte de la Tierra recibe mayor luz solar. Por esta razón, durante cada solsticio, un hemisferio experimenta la noche más larga y el día más corto, y viceversa. En Guatemala, el solsticio de verano ocurre en junio, mientras que el de invierno, en diciembre.

Significado del solsticio de invierno en la cultura maya

Medios extranjeros remarcan que la palabra solsticio tiene su origen en dos vocablos latinos: sol, que significa “Sol”, y stit, que significa “permanecer inactivo”, por lo que su traducción literal sería: “el Sol permanece inmóvil”.

De acuerdo con la cosmovisión maya, el solsticio de invierno evoca el renacer del Sol, cuando este astro empieza de nuevo a “crecer” en el firmamento. En la tradición maya, se asocia con la victoria de Hunapú (el abuelo Sol) e Ixbalanqué (la abuela Luna).

En esta cultura, ambos solsticios representan los movimientos del universo y el ciclo completo de la Tierra alrededor del Sol. Según la tradición maya, se acostumbra a saludar y agradecer a este astro por la energía que brinda a diario, señala la docente intercultural Mercedes Pérez.

Asimismo, Pérez indica que el solsticio de verano también tiene un significado especial, ya que es el día en que se celebra la abundancia, la fertilidad, la salud, el trabajo, la prosperidad y otros aspectos relacionados.