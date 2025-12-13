Lluvia de estrellas: ¿a qué hora y dónde ver las Gemínidas en vivo este 2025?

Este 13 y 14 de diciembre se podrá observar el pico de la lluvia de estrellas Gemínidas. A nivel científico, este fenómeno se conoce como lluvia de meteoros.

De acuerdo con el astrónomo Edgar Castro Bathen, este evento podrá observarse en Guatemala desde las 22 horas del sábado 13 hasta las 0 horas del día 14, siendo este el punto máximo de visualización.

Según el profesional, durante la lluvia de Gemínidas de años anteriores se han registrado hasta mil 200 meteoros por noche durante dicho evento.

En Guatemala, la mejor forma de observarlas es en un lugar seguro pero oscuro, lejos de la contaminación lumínica.

Transmisión en vivo de la lluvia de estrellas Gemínidas

El canal de YouTube The Virtual Telescope Project estará transmitiendo el fenómeno para quienes deseen verlo en la comodidad de su hogar.

“Curiosamente, las Gemínidas, llamadas así porque el origen aparente de sus estelas, el radiante, se encuentra en la constelación de Géminis (los gemelos), tienen su origen en un asteroide cercano a la Tierra, (3200) Faetón, una circunstancia poco común que las hace muy especiales”, indican.

De acuerdo con dicha fuente, la transmisión tendrá lugar desde un campo de visión amplio en Italia y estarán compartiendo las imágenes en tiempo real para que los amantes de la astronomía puedan disfrutar del evento en sus hogares. Compartimos el vídeo en el cual podrá observar la transmisión.