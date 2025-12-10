¿Por qué el cometa 3I/ATLAS llama tanto la atención? Esto explica la Nasa

El cometa 3I/ATLAS ha cautivado a propios y extraños. Desde el interés científico hasta predicciones astrológicas, este objeto ha provocado diversas reacciones ante su llegada al entorno de la Tierra.

Entretanto, los científicos descartan que represente un peligro para la humanidad, según lo analizado hasta la fecha. Sin embargo, el cometa continúa acaparando la atención de los aficionados a la astronomía.

Una de las razones por las que ha captado la atención de la comunidad científica es que el cometa 3I/ATLAS es el “tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora”, señala la NASA.

Según el ente científico, los astrónomos han clasificado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital (es decir, su órbita no sigue un recorrido cerrado alrededor del Sol). “Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hacia el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar”, añade la NASA.

¿Cuándo se aproximará el cometa 3I/ATLAS a la Tierra?

Se espera que el cometa 3I/ATLAS tenga su mayor aproximación al planeta el 19 de diciembre de 2025, según lo confirmado por el astrónomo Edgar Castro y Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA).

Según los profesionales, estos son algunos detalles sobre el cometa: