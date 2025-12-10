ciencia
¿Por qué el cometa 3I/ATLAS llama tanto la atención? Esto explica la Nasa
El cometa 3I/ATLAS ha generado gran expectativa entre científicos, amantes de la astronomía y el público en general. Descubra qué hace que este objeto sea tan atractivo para la comunidad científica.
Imagen oficial del cometa 3I/ATLAS, un cuerpo celeste que ha causado revuelo en redes sociales. (Foto Prensa Libre: Nasa)
El cometa 3I/ATLAS ha cautivado a propios y extraños. Desde el interés científico hasta predicciones astrológicas, este objeto ha provocado diversas reacciones ante su llegada al entorno de la Tierra.
Entretanto, los científicos descartan que represente un peligro para la humanidad, según lo analizado hasta la fecha. Sin embargo, el cometa continúa acaparando la atención de los aficionados a la astronomía.
Una de las razones por las que ha captado la atención de la comunidad científica es que el cometa 3I/ATLAS es el “tercer objeto que proviene del exterior de nuestro sistema solar que se ha descubierto hasta ahora”, señala la NASA.
Según el ente científico, los astrónomos han clasificado este objeto como interestelar debido a la forma hiperbólica de su trayectoria orbital (es decir, su órbita no sigue un recorrido cerrado alrededor del Sol). “Cuando se rastrea la órbita de 3I/ATLAS hacia el pasado, se observa claramente que el cometa viene desde afuera de nuestro sistema solar”, añade la NASA.
¿Cuándo se aproximará el cometa 3I/ATLAS a la Tierra?
Se espera que el cometa 3I/ATLAS tenga su mayor aproximación al planeta el 19 de diciembre de 2025, según lo confirmado por el astrónomo Edgar Castro y Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA).
Según los profesionales, estos son algunos detalles sobre el cometa:
- Mayor aproximación: De acuerdo con Castro, este cometa interestelar se acercará más a nuestro planeta en la fecha mencionada, alrededor de las 2:00 de la madrugada.
- Brillo y observación: El brillo del cometa será débil y solo será visible con telescopios medianos, aunque su paso representa una oportunidad única para estudiar la composición y dinámica de un objeto interestelar.
- Importancia científica: Según Poitevin, esta aproximación constituye un momento clave para la astronomía. “Este evento nos permite estudiar, por tercera vez en la historia, un objeto que proviene de fuera de nuestro vecindario cósmico”, señala.
- Velocidad de desplazamiento: La NASA indica que su movimiento es extremadamente rápido. Tras su descubrimiento en la órbita de Júpiter, viajaba a 221 mil kilómetros por hora.
- Visibilidad prolongada: El ente científico remarca que será observable hasta la primavera boreal de 2026.