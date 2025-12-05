Qué pasará en 2026 según las predicciones de Baba Vanga y Mhoni Vidente

Desde fuertes afirmaciones sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal hasta la posibilidad de contactar extraterrestres, las predicciones para el 2026 de Baba Vanga (1911-1996) y Mhoni Vidente podrían estremecer a más de uno.

Según medios extranjeros, dentro de las predicciones que Baba Vanga estableció para el 2026 está la posibilidad de que la humanidad pueda contactarse con extraterrestres. La vidente predijo que una nave espacial de gran tamaño podría aproximarse a la Tierra, lo que propiciaría la comunicación entre humanos y una civilización avanzada.

La prensa extranjera afirma que esta predicción ha suscitado acalorados debates en redes sociales. En cuanto a la postura científica, aún se descarta la posibilidad de que esto ocurra en nuestro planeta.

A Baba Vanga se le atribuyen profecías “acertadas”, como los ataques del 11 de septiembre y el fin de la Unión Soviética. Sin embargo, La Prensa Gráfica señala que no existe un registro oficial ni verificado sobre sus predicciones, y estas suelen provenir de relatos orales, interpretaciones o listas que se dieron a conocer después del fallecimiento de la vidente.

Las predicciones de Mhoni Vidente para el 2026

Entretanto, la astróloga Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para el 2026. Según la tarotista, estos son algunos hechos que podrían ocurrir el próximo año:

El 2026 será un año de reinicios. Según la vidente, será una etapa propicia para empezar de nuevo, dejar atrás lo negativo y no descuidar la fe, ya que también podrían venir momentos difíciles. El futuro de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Mhoni Vidente enfatiza que la pareja seguirá en el ojo público. Sin embargo, afirma que los cantantes “son víctimas de brujería”, supuestamente por parte de una mujer que vive en el extranjero. Advierte que deben ser cuidadosos, pero que no se divorciarán. Kendall Jenner. De acuerdo con la tarotista, Jenner podría casarse y quedar embarazada. Sin embargo, no cree que regrese con Bad Bunny. Dua Lipa. Asegura que va a temblar en México durante el concierto de la artista, quien también podría contraer matrimonio. Precaución espiritual. Mhoni Vidente advierte que todas las personas deben cuidarse espiritualmente. Asimismo, brindó declaraciones sobre el futuro de la Iglesia católica, aunque ninguna de ellas ha sido confirmada por dicha comunidad eclesiástica.

Se recomienda tomar estas afirmaciones con precaución, ya que se trata de apreciaciones subjetivas no confirmadas sobre el futuro.