Mhoni Vidente revela cómo afectará el eclipse solar del 21 de septiembre a los signos del zodiaco

Septiembre trae consigo varios eventos astrológicos, como la luna de maíz y un eclipse total observados el 7 de septiembre. El siguiente evento será un eclipse solar, que llegará el día 21 del mes en curso, al que se le atribuye influencia sobre los signos zodiacales. La astróloga, Mhoni Vidente compartió sus predicciones al respecto.

Según La Nación, anticipó que algunos experimentarán transformaciones significativas en sus vidas a causa de los movimientos de las estrellas. También resaltó que septiembre tiene un carácter cabalístico, ya que el número nueve representa tanto el cierre de los ciclos como el inicio de nuevas etapas.

Los cambios para los signos

Aries

Tras el eclipse, Aries mejorará, especialmente en el ámbito económico. Sin embargo, para aprovecharlo, deberán ser más organizados y no dejar tareas pendientes. También se les recomiendo mantenerse activos, ya sea corriendo o practicando algún otro deporte.

Leo

Este evento cósmico impulsará a las personas a renovarse por completo y a liberarse de cargas emocionales como relaciones de pareja conflictivas, la necesidad excesiva de control, amistades dañinas, vínculos tóxicos o familiares que brindan apoyo. Al mismo tiempo, se abre la posibilidad de emprender un proyecto propio o dar un giro laboral en corto plazo.

Sagitario

Quienes nacieron bajo este signo deberán ser más cautelosos y reservados, especialmente al compartir su vida en redes sociales. Para evitar la mala suerte, se recomiendo no presumir sus bienes materiales, como un vehículo o una casa nueva.

Piscis

Este signo se encuentra en una situación propicia para resolver trámites legales pendientes, los cuales se solucionarán en poco tiempo. Sin embargo, podrían presentarse algunos inconvenientes de salud, por lo que resulta clave mantenerse hidratados y prestar mayor atención al cuidado personal para prevenir complicaciones.

¿Dónde se podrá ver el eclipse?

El eclipse podrá observarse desde Nueva Zelanda, una franja limitada de la costa de este de Australia, varias islas del Pacífico y ciertas zonas de la Antártida. Si bien está programado para el 21 de septiembre, en algunos lugares podrá ser visible al amanecer del día siguiente, según Timeanddate.