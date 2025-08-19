Mhoni Vidente: Cuáles son sus predicciones especiales para el 21 de agosto y qué signos serán favorecidos

Entre el temido mercurio retrógrado y otros movimientos astrales, agosto está marcado por una intensa carga energética, según la astróloga internacional Mhoni Vidente. Entre los días con mayor suerte, estima que el día 21 será especialmente afortunado para ciertos signos.

La tarotista subraya que este mes llegó con fuerza para quienes nacieron bajo el signo de Leo y lo respalda con predicciones que invitan a los leoninos y otros signos a buscar protagonismo, espacios de reflexión y abrazar la transformación.

Medios internacionales que citan a Mhoni Vidente destacan que el 21 de agosto podría ser el día más afortunado del mes para Géminis, Leo, Escorpio y Acuario. Según la astróloga, agosto simboliza el infinito, por lo que es un periodo ideal para que todas las personas puedan cerrar los ciclos que lo requieran.

A continuación, compartimos otras predicciones de la tarotista. No obstante, se sugiere tomarlas con cautela, ya que se trata de una interpretación subjetiva.

¿Qué predice Mhoni Vidente para los nacidos de Leo en el amor?

Mhoni Vidente enfatizó que Leo será un signo que podría experimentar momentos prometedores este 21 de agosto, al igual que los otros signos para quienes vaticina suerte durante este día.

La astróloga señala que la fecha podría convertirse en un momento ideal para que Leo reconecte en el plano afectivo, así como para obtener claridad en las relaciones. En términos generales, sugiere replantear metas emocionales. Sin embargo, aclara que, aunque la pasión esté presente, conviene priorizar lo verdaderamente esencial del corazón.

Otras predicciones y recomendaciones de Mhoni Vidente

En lo profesional, Leo podría sobresalir como líder nato, por lo que recomienda aprovechar estas oportunidades. En cuanto al bienestar, aconseja cuidar la salud digestiva y mantener una alimentación liviana, así como mantener la calma ante cualquier tensión.

Para potenciar la energía del día, sugiere rituales de limpieza como encender velas rojas o escribir intenciones en papel para potenciar la buena vibración de esta fecha.