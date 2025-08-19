Mhoni Vidente: Cuáles son sus predicciones especiales para el 21 de agosto y qué signos serán favorecidos

vida

Mhoni Vidente: Cuáles son sus predicciones especiales para el 21 de agosto y qué signos serán favorecidos

Mhoni Vidente anticipa que el 21 de agosto podría ser un día afortunado, en especial para ciertos signos zodiacales.

María Alejandra Guzmán

|

predicciones Mhoni Vidente

Conozca los augurios de Mhoni Vidente para este 21 de agosto y qué signos serán favorecidos según la astróloga. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Entre el temido mercurio retrógrado y otros movimientos astrales, agosto está marcado por una intensa carga energética, según la astróloga internacional Mhoni Vidente. Entre los días con mayor suerte, estima que el día 21 será especialmente afortunado para ciertos signos.

La tarotista subraya que este mes llegó con fuerza para quienes nacieron bajo el signo de Leo y lo respalda con predicciones que invitan a los leoninos y otros signos a buscar protagonismo, espacios de reflexión y abrazar la transformación.

Medios internacionales que citan a Mhoni Vidente destacan que el 21 de agosto podría ser el día más afortunado del mes para Géminis, Leo, Escorpio y Acuario. Según la astróloga, agosto simboliza el infinito, por lo que es un periodo ideal para que todas las personas puedan cerrar los ciclos que lo requieran.

A continuación, compartimos otras predicciones de la tarotista. No obstante, se sugiere tomarlas con cautela, ya que se trata de una interpretación subjetiva.

LECTURAS RELACIONADAS

La astróloga y tarotista Mhoni Vidente revela lo que dicen las cartas para agosto 2025. (Foto Prensa Libre Youtube @CanalOficialMhonividente)

Mhoni Vidente: Por qué sus predicciones nombran a agosto 2025 "mes de la guerra” y qué dicen del día 11, 13 y 21

La astróloga dijo que a partir del 7 de julio se activarían energías cósmicas que provocarían desastres naturales. (Foto Prensa Libre Youtube @CanalOficialMhonividente / Shutterstock)

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la actividad sísmica en Guatemala un día antes de los temblores del 8 de julio?

¿Qué predice Mhoni Vidente para los nacidos de Leo en el amor?

Mhoni Vidente enfatizó que Leo será un signo que podría experimentar momentos prometedores este 21 de agosto, al igual que los otros signos para quienes vaticina suerte durante este día.

La astróloga señala que la fecha podría convertirse en un momento ideal para que Leo reconecte en el plano afectivo, así como para obtener claridad en las relaciones. En términos generales, sugiere replantear metas emocionales. Sin embargo, aclara que, aunque la pasión esté presente, conviene priorizar lo verdaderamente esencial del corazón.

Otras predicciones y recomendaciones de Mhoni Vidente

En lo profesional, Leo podría sobresalir como líder nato, por lo que recomienda aprovechar estas oportunidades. En cuanto al bienestar, aconseja cuidar la salud digestiva y mantener una alimentación liviana, así como mantener la calma ante cualquier tensión.

Para potenciar la energía del día, sugiere rituales de limpieza como encender velas rojas o escribir intenciones en papel para potenciar la buena vibración de esta fecha.

ESCRITO POR:

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

Lee más artículos de María Alejandra Guzmán

ARCHIVADO EN:

Mhoni Vidente Signos del zodíaco Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre