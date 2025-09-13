Mhoni Vidente predice sismos, huracanes y una “gran tragedia” en Latinoamérica durante septiembre

La astróloga advirtió el pasado 12 de septiembre sobre una tragedia de "gran magnitud" en Latinoamérica. Según sus predicciones, en lo que resta del mes se registrará un evento complejo que involucraría sismos, desastres naturales y caos climático, con efectos en toda la región.

El paso de la temporada de Virgo, señaló la astróloga, viene cargado de cambios y hechos de alto impacto, como el cambio de régimen, huracanes, sismos y otros fenómenos que provocarán grandes transformaciones en el mundo.

Mhoni Vidente afirma que este periodo de transición podría generar momentos difíciles para la región. Según una predicción hecha para Unicable, este periodo traería fenómenos naturales destructivos, como huracanes, que afectarían a parte de Latinoamérica.

Una de sus predicciones se refiere a México, donde, según detalló, podrían registrarse fuertes sismos los días 14, 19, 21 y 27 de septiembre, en horas de la mañana. Esta misma predicción fue reforzada por la astróloga en una de sus transmisiones recientes.

Entre las predicciones hechas, aseguró que los epicentros podrían localizarse en áreas como Oaxaca o Michoacán, con magnitudes entre 6.6 y 7.1.

Asimismo, indicó que estos sismos podrían originarse entre las 0.10, 0.13 o 1.13 horas. En la misma predicción se menciona que Guatemala experimentaría uno de esos sismos.

Los sucesos recientes en Venezuela, Cuba y Estados Unidos influirían, según ella, en la carga energética, lo que podría atraer desastres. Dentro de sus visiones, dijo haber visto una tragedia relacionada con la caída de un avión con numerosos pasajeros, lo que provocaría una catástrofe.

Ante estas visiones, Mhoni Vidente pidió a sus seguidores encomendarse a Dios y a la Virgen de Guadalupe, ante las malas energías y los posibles desastres por venir.

Para Estados Unidos, Mhoni Vidente señaló que continuarán los ataques contra personas cercanas al expresidente Donald Trump, y advirtió que esta vez podría ser una mujer quien resulte afectada, con el objetivo de seguir debilitándolo.

En cuanto a Venezuela, la astróloga afirmó que se desplegaría una invasión para intentar sacar del poder a Nicolás Maduro, lo que podría generar un conflicto entre ese país y Estados Unidos.

Por último, advirtió que para Estados Unidos, México y Centroamérica podría surgir una nueva variante del coronavirus entre noviembre y diciembre.